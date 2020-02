China, lecție pentru întraga lume! S-a deschis încă un spital improvizat în Wuhan

Prima echipă medicală a ajuns la spitalul Leishenshan din Wuhan şi de sâmbătă sunt internaţi pacienţi.

Potrivit cctv.com, construcţia spitalului a început la 27 ianuarie.

Check out this time-lapse video of Hospital in , the epicenter of the novel outbreak. You can see for yourself how it was built so quickly.

Wuhan, capitala provinciei chineze Hubei, a transformat în ultimele zile unele clădiri în unităţi medicale pentru a face faţă numărului mare de pacienţi care au contractat coronavirus.