Dan Matei Agathon a murit. Fostul ministru al Turismului din Guvernul Năstase s-a stins din viață la 74 de ani

Fostul ministru al Turismului a decedat joi, la vârsta de 74 de ani. Anunțul a fost făcut de Alin Burcea, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT).

„Astăzi s-a stins din viață fostul ministru Dan Matei Agathon, pe care îl consider Unicul Ministru din ultimii 33 de ani! Am avut onoarea să lucrez 2 ani cu el și pot să vă spun că a fost un om într-adevăr pasionat de această Mare Industrie a României! Odihnește-te în pace, Prietene!”, a scris, pe rețelele sociale, Alin Burcea, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), citat de Digi24 .

