CoCo Lee a murit. Cântăreața care i-a dat voce lui Mulan suferea de depresie de mai mulţi ani și s-a stins din viață la 48 de ani

CoCo Lee a murit la vârsta de 48 de ani. Cântăreața care i-a dat voce lui Mulan a murit după mai multe zile de comă provocată de încercările repetate de a-și pune capăt zilelor.

Cântăreața și actrița CoCo Lee, născută în Hong Kong, a cărei carieră de zeci de decenii a inclus zeci de albume de succes, filme și emisiuni de televiziune, a murit miercuri, au anunțat surorile sale pe rețelele de socializare, potrivit CNN.

CoCo Lee a fost vocea eroinei Fa Mulan în versiunea în mandarină a filmului „Mulan” de la Disney şi a cântat, de asemenea, versiunea în mandarină a cântecului tematic al filmului, „Reflection”. Single-ul ei „Do You Want My Love” a fost un hit internaţional în 2000.

Realitatea din spatele unei vieți fardate. Cântăreața care i-a dat voce lui Mulan a murit după mai multe zile de comă provocată de încercările repetate de a-și pune capăt zilelor

Surorile ei, Carol și Nancy, au declarat că aceasta suferea de depresie de "câțiva ani" și că a încercat să își ia viața duminică. Ea a fost spitalizată, dar nu a putut fi resuscitată din comă și a murit miercuri la vârsta de 48 de ani.

Lee a încercat să se sinucidă acasă în weekend şi a fost dusă la spital, a declarat sora ei. Acestea au precizat că a fost în comă şi a murit miercuri: „Deşi Coco a căutat ajutor profesional şi a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a lupta împotriva depresiei, din păcate, acel demon din interiorul ei a luat ce era mai bun din ea”, se arată în declaraţie, potrivit News.ro.

În declarația lor, surorile au scris că anul acesta se împlinesc 30 de ani de când și-a început cariera de cântăreață, timp în care "a câștigat nenumărate aprecieri internaționale cu melodii de top".

"CoCo este, de asemenea, cunoscută pentru faptul că a lucrat neobosit pentru a deschide o nouă lume pentru cântăreții chinezi pe scena muzicală internațională și a făcut totul pentru a străluci pentru chinezi. Suntem mândri de ea!", au scris ei.

Lee s-a născut în Hong Kong și a crescut în Statele Unite. În timpul unei vizite în Hong Kong după terminarea liceului, a câștigat locul întâi la un concurs de canto, ceea ce i-a dat startul carierei sale muzicale. Ea și-a găsit succesul în Asia de-a lungul anilor 1990, cu milioane de albume vândute și muzică lansată în engleză, mandarină și cantoneză.

Producțiile sale R&B, îmbinate cu hip-hop, au făcut-o populară și în SUA, iar ea a dobândit suficientă notorietate încât a fost angajată pentru a da voce eroinei Disney Fa Mulan în versiunea în mandarină a filmului "Mulan", lansat în 1998.

A devenit prima artistă americană de origine chineză care a cântat la Premiile Oscar, „A Love Before Time” din „Crouching Tiger, Hidden Dragon”, iar în 2002 a fost primul ambasador al mărcii Chanel de origine chineză pentru Asia. De asemenea, a fost jurat la diverse emisiuni de concursuri de tip reality show, inclusiv la versiunea din 2015 a emisiunii „Dancing with the Stars” din China.

