Dezastru în India: “Am recuperat două cadavre, câte altele există este greu de spus.” Cel putin 50 de oameni prinși sub dărâmături după ce un imobil cu șase etaje s-a prăbușit

Doi morți și cel putin 50 de oameni prinși sub dărâmături după ce un imobil cu şase etaje s-a prăbuşit peste o clădire cu patru etaje din apropiere în oraşul Noida, de la periferia New Delhi, a informat miercuri poliţia, precizând că salvatorii caută încă persoane care ar putea fi prinse sub dărâmături, relatează Reuters.