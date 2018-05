5 idei de afaceri de pus in practica chiar in cartierul tau

Complexurile rezidentiale care apar ca ciupercile dupa ploaie ofera numeroase oportunitati nu doar viitorilor proprietari care sunt in cautarea unor locuinte, dar si investitorilor. Micii antreprenori, sau chiar si cei cu dare de mana si cu experienta in domeniu pot sa profite de aceasta ocazie si sa isi inceapa afaceri “de cartier”.

Studiind piata, am identificat care sunt cele mai profitabile 5 idei de business-uri pe care le poti pune in aplicare chiar in cartierul tau!

Salon de infrumusetare

Daca ai norocul sa fii printre primii investitori in zona unui complex rezidential, atunci ar fi o idee buna sa investesti intr-un salon de infrumusatare. Poti opta pentru un salon care sa ofere servicii atat femeilor cat si barbatilor, pozitionandu-te ca fiind un salon de lux. Astfel, poti profita de faptul ca nu ai competitie locala si poti aplica o politica de preturi ceva mai ridicata fata de saloanele obisnuite din colt de bloc.

Intr-adevar, costurile materiale precum si resursele de timp necesare deschiderii si managerierii ulterioare ale salonului ajung la cifre destul de mari, dar si beneficiile care iti revin vor fi masura asteptarilor!

Spalatorie auto

O alta idee buna de business pe care o poti demara chiar la tine in cartier consta in deschiderea unei spalatorii auto. De obicei, in complexurile rezidentiale care sunt pozitionate la periferia orasului (dar nu numai, si in general), exista un numar foarte mare de persoane care detin automobile.

Prin urmare, le-ar fi de mare ajutor sa aiba o spalatorie auto cu preturi decente, la ei in cartier, pentru a nu fi nevoiti sa se deplaseze prin orasul aglomerat pentru a-si curata masinile.

Magazin alimentar

In zonele de locuit nou construite, foarte multi aleg varianta de a-si deschide un magazin alimentar. Iti garantam ca produsele de calitate si amabilitatea personalului iti vor aduce clienti, chiar si in conditiile in care preturile sunt ceva mai mari decat la supermarket-uri.

Ce mai poti face este sa iti deschizi un magazin tip franciza, care sa functioneze ca un hypermarket si care se bucura de un numar foarte mare de clienti, indiferent de localizare.

Totusi, tine cont ca, mai ales cand este vorba despre un business in vanzari, ai nevoie de aparatura fiscala performanta, care sa asigure efectuarea tranzactiilor simplu si rapid. In acest caz, solutia este sa achizitionezi o casa de marcat la pret avantajos, un sistem POS etc.

Florarie

Pe aceeasi idee cu cea mentionata anterior, poti sa-ti incerci norocul cu deschiderea unei florarii. Vor fi mereu oameni dispusi sa plateasca diverse sume contra cost pentru un buchet de flori pe care sa il ofere cadou sau pentru un arajament cu care sa isi decoreze casa.

Nu trebuie sa fie o florarie foarte mare, cel putin nu inainte de a testa piata; inceara o florarie remote, cum sunt florariile “pe roti”.

Cofetarie

In cadrul complexurilor comerciale e important ca oamenii sa aiba destule optiuni de petrecere a timpului liber, de destindere si de distractie. Asadar, o idee inspirata de afacere o reprezinta punerea pe picioare a unei cofetarii. Si in aceasta situatie e o alternativa buna sa te orientezi catre conceptul de cofetarie in stil franciza, desi investita este destul de mare, putand sa ajunga si chiar sa depaseasca 40.000 de euro.