Remedii naturale pentru gripă și răceală. Metode naturale de combatere a simptomelor

Gripa și răceala apar frecvent atunci când sunt variații bruște de temperatură sau petreci mult timp într-un loc cu aer rece. Pentru a le combate poți apela la câteva alternative simple dacă te confrunți cu simptome ușoare. Citește despre remedii naturale pentru gripă și răceală.

Gripa și răceala pot avea o serie de simptome neplăcute, care îți pot afecta desfășurarea activităților zilnice. Deseori, printre acestea se pot regăsi: dureri în diferite zone ale corpului, febră, frisoane și congestie nazală.

Remedii naturale pentru gripă și răceală

Schimbările de vreme pot favoriza răspândirea virusurilor și bacteriilor. Înainte de a apela la tratamente tradiționale poți lua câteva remedii simple pentru a trata gripa și răceala. Acestea pot fi ușor preparate acasă, fără a avea nevoie de foarte multe ingrediente.

De cele mai multe ori, primele simptome ale gripei și răcelii pot fi prevenite sau ameliorate cu ajutorul unor alternative simple. Acestea pot avea mult mai puține efecte adverse decât tratamentele tradiționale. Dacă starea de sănătate nu se ameliorează sau se înrăutățește, se recomandă să ceri consultul unui medic.

Usturoi

Usturoiul conține compusul alicină, caracterizat prin proprietăți antimicrobiene și antivirale. Includerea usturoiului în dietă poate reduce severitatea simptomelor provocate de răceală și gripă și poate preveni instalarea virusurilor și bacteriilor ce le pot determina. Usturoiul poate întări imunitatea și poate diminua simptomele osteoartritei.

Supă de pui

Printre aceste remedii naturale pentru gripă și răceală se regăsește supa de pui. Ingredientele folosite la prepararea supei de pui conțin nutrienți care îți pot susține sistemul imunitar. Acesta este un aliment cu proprietăți hidratante și te poate ajuta să ai o stare generală de sănătate mai bună. Substanțele esențiale prezente în supa de pui pot încetini mișcarea neutrofilelor în organism.

Neutrofilele sunt un tip de globule albe care ajută la protejarea corpului împotriva infecțiilor. Când se mișcă încet, rămân mai concentrate în zonele corpului care au cea mai mare nevoie de acțiunea lor. Astfel, pot sprijini procesul de vindecare.

Echinacea

Ingredientele active din echinacea includ flavonoide, substanțe chimice cu numeroase efecte terapeutice asupra organismului. Flavonoidele îți pot întări sistemul imunitar și pot reduce inflamația. În general, echinacea poate preveni instalarea răcelii, potrivit Healthline.

Vitamina C

Vitamina C este un antioxidant care îndeplinește multe roluri importante în organism, inclusiv susținerea sistemului imunitar, fiind printre aceste remedii naturale pentru gripă și răceală. Sursele alimentare semnificative de vitamina C includ: citrice, ardei grași roșii sau verdețuri, cum ar fi broccoli. Vitamina C poate preveni răceala, poate ameliora simptomele și poate scurta puțin durata bolii.

Ceai cu miere și lămâie

Un remediu natural eficient pentru răceală și gripă este ceaiul de lămâie cu miere. Această băutură poate contribui la ameliorarea congestiei nazale și gâtului și poate îmbunătăți respirația. Se recomandă să nu aștepți prea mult timp după ce se răcește pentru a-l consuma deoarece vitamina C se poate evapora, conform Tua Saúde.

Probiotice

Probioticele sunt bacterii și drojdii benefice, prezente în organism, alimente și suplimente și se numără printre aceste remedii naturale pentru gripă și răceală. Practic, te pot ajuta să-ți menții sănătatea intestinului, pot întări sistemul imunitar și pot reduce riscul de a te îmbolnăvi de o infecție a căilor respiratorii superioare.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.