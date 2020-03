Accesorii petreceri si top 10 sfaturi pentru a avea o petrecere a burlacitelor perfecta!

Cel mai bun prieten sau sora ta se casatoreste in curand! Tu, vei fi domnisoara ei de onoare, deoarece ai fost aproape de ea de cand a primit cererea in casatorie (ai fost prima care a stiut) si vei fi alaturi de ea in fata altarului. Este un rol important, care te umple de bucurie, dar care implica si anumite responsabilitati.