Bicicletele cu mâncare cuceresc Bucureștiul. Mulți tineri își rotunjesc veniturile

Numarul bicicliştilor care circulă pe strazile Capitalei creşte pe zi ce trece! Mai ales că, de curând, s-a lansat o aplicaţie prin care oricine are o bicicletă poate să livreze mancarea de la restaurante la domiciliul clienţilor. Bineînţeles, nu pe gratis. Aşa că sute de tineri şi-au instalat respectiva aplicaţie şi astfel au început să-şi rotujească semnificativ veniturile.

A trecut demult vremea meselor gătite în casă şi a pachetului de prânz pentru birou. Pe val este acum mâncarea comandată la domiciliu sau la serviciu. Cu cât ajunge mai repede, cu atât mai bine. Iar în Bucureşti, cu ajutorul unei aplicaţii, bicicliştii au posibilitatea de a livra mâncare pentru a-şi rotunji veniturile.

La 22 de ani, Iulian pedalează zilnic aproximativ 7 ore. Iar câştigurile lui se ridică la aproape 1000 de euro pe lună. Mult peste salariul minim pe economie din România.

Iulia: Chiar m-am mutat din Ploiesti ca sa fac asta. Ideea e ca iti faci programul cum vrei tu si castigi si destul de multi bani. Pe saptamana as face undeva intre 1000 de lei si 1400 de lei plus tipsul.

Şi patronii de restaurante sunt mulţumiţi. În acest fel ei îşi pot livra mâncarea fără a mai investi bani în vehicule de transport sau salarii pentru livratori. Plătesc doar un comision din fiecare comandă.

Manager de restaurant: În mare am plati mult mai scump.

Aplicaţia a fost dezvoltată de aceeaşi firmă care a adus în România şi conceptul de car sharing care face concurenţă taximetriştilor. Ideea nu e nouă. Ea funcţionează în SUA încă din 2014, dar şi în mai multe ţări europene. Anul acesta a ajuns ş la noi.

Razvan Voicu - manager firma de catering: Serviciul s-a lansat undeva in luna mai si pe platforma avem acum undeva la 350 de restaurante. Avem mii de utilizatori care comanda in fiecare zi poate pentru la anul luam in considerare si extinderea in alte orase mari.

Dincolo de câştiguri, există şi riscuri. În Bucureşti bicicliştii se strecoară cu greu prin trafic sau sunt nevoiţi să circule pe trotuare, printre pietoni. Asta din cauza faptului că pistele speciale dedicate lor sunt o raritate, iar dintre cele care există, multe sunt proiectate prost.

Reprezentanţii Primăriei spun că au în plan construcţia a 240 de km de piste pentru biclişti, însă nu au anunţat un termen pentru finalizarea lor.

