(P) 7 pași prin care poți cere feedback când îți dorești să evoluezi în carieră

Te vei întreba dacă îți îndeplinești obiectivele și task-urile în mod adecvat. Iar cea mai bună modalitate de a afla aceste lucruri este prin a cere feedback. Astfel vei arăta că te implici, că ești preocupat de dezvoltarea abilităților tale și de rezultatele echipei.

Însă, de multe ori, emoțiile și ego-ul te pot face reticent în a cere feedback. Dar urmând câțiva pași te vei simți mai pregătit să întrebi despre munca ta. Iată cum ar trebui să ceri feedback, astfel încât să obții insight-uri valoroase din partea celor mai experimentați.

1. Definește motivul pentru care ceri feedback

De cele mai multe ori, scopul tău va fi să obții o imagine clară a ceea ce faci bine și unde poți face îmbunătățiri. Știi că feedbackul este valoros atunci când, de exemplu, ai o perspectivă asupra unei greșeli pe care tu probabil că nu ai observat-o sau, în urma acestuia, pleci cu o serie de concluzii pe care le poți implementa.

Feedback-ul te ajută să crești în rolul tău. Să-ți dezvolți punctele forte și să creezi un plan pentru a face lucrurile mai bine.

Dacă îți dai seama că scopul tău, atunci când ceri feedback, este validarea sau îl soliciți din impuls, este poate momentul să reconsideri abordarea. Ia în calcul, în mod realist, plusurile pe care acesta le poate aduce în cariera ta, chiar dacă poate o discuție despre tine nu îți este foarte confortabilă.

Asigură-te că ceri feedback persoanelor potrivite

Atunci când decizi la cine să apelezi pentru sfat, este util să te îndrepți spre persoane în care poți avea încredere și au o perspectivă relevantă.

Gândește-te la colegii, la liderii a căror muncă o respecți și care simți că sunt avizați să-ți ofere feedback pe subiectul tău de interes.

De exemplu, un manager de recrutare ar putea să-ți ofere feedback despre prestanța ta la interviu. Cu toate acestea, probabil că nu va putea să-ți ofere o evaluare relevantă despre abilitățile tale în IT. Dacă lucrezi în testare software, cel mai potrivit este să ceri feedback de la liderul echipei, de la developeri și de la clienți.

Selectează întrebările potrivite

Pentru a obține feedback-ul potrivit, ai nevoie de întrebările potrivite. Gândește-te dacă există zone în care simți că nu te descurci prea bine sau în care ai tendința de a te supraevalua, deși primești semnale din partea echipei, că ar trebui să faci îmbunătățiri.

Folosește întrebările deschise pentru a afla exact unde să plusezi, cum să-ți gestionezi timpul, ce să înveți nou, pentru a te califica pentru următorul proiect.

Întrebări pentru team leader:

Care sunt modalitățile specifice prin care pot sprijini mai bine echipa?

Care este părerea ta despre felul în care gestionez timpul?

Ce părți ale stilului meu de lucru și comunicare te preocupă cel mai mult?

Ce pași pot face pentru a mă pregăti pentru următorul proiect sau pentru următorul rol în companie?

Întrebări când ceri feedback de la colegi

Ei îți pot oferi sfaturi directe și poate ușor de tolerat. Te pot mobiliza să faci schimbări în plan profesional care se vor reflecta și în plan social.

Care sunt punctele mele forte? Dar punctele în care aș putea face îmbunătățiri?

Pe o scară de la 1 la 10, cât de eficient mă găsești? De ce?

În ce moduri îmi pot schimba sau îmbunătăți abilitățile de lucru cu tine și echipa?

Ce sugestii ai pentru a mă ajuta să fiu cel mai bun în rolul meu?

5.Notează informațiile primite

Contează să asculți și să-ți notezi sfaturile, cu o minte deschisă și cu dorința de a le implementa. Amintește-ți că feedback-ul este o oportunitate de a înțelege modul în care ceilalți te percep și îți percep munca. Și îți va fi mai ușor să faci schimbări când ai toate informațiile organizate în scris.

6.Creează o strategie de îmbunătățire a abilităților

Gândește-te ce vei face cu feedback-ul după ce îl primești. Creează un plan pas cu pas care descrie modul în care îl vei implementa. Iată cum poți face acest lucru:

Analizează feedback-ul pe care ți l-ai notat și modificările pe care le-ai putea face imediat.

Gândește-te la schimbările care ar putea necesita mai mult timp și creează o strategie pas cu pas pentru a le pune în acțiune.

Solicită o întâlnire cu persoana care ți-a oferit feedback-ul pentru a-ți evalua progresul. Astfel vei fi mai motivat să faci schimbări.



7.Menține o mentalitate de creștere

Feedback-ul este un atu pozitiv care te va ajuta să-ți îmbunătățești abilitățile și să-ți atingi obiectivele. Și chiar dacă uneori poate lua forma unor evaluările negative, acestea fac parte din proces pentru că dezvăluie acele minusuri care te-ar putea împiedica să-ți atingi întregul potențial. Este însă mult mai important să vezi partea plină a paharului și să valorifici informațiile primite. Să te concentrezi pe îndeplinirea obiectivelor, pe comunicarea deschisă și transparentă cu echipa ta, pe remedierea greșelilor. În schimb, când ai o mentalitate fixă te oprești practic din a evolua în plan profesional.

Un feedback constructiv te ajută să mergi mai departe în carieră. Tot ceea ce trebuie să faci este să fii deschis, chiar dacă nu este tocmai comod și să iei tot ce e mai bun pentru a-ți atinge obiectivul, acela de a te specializa în domeniul IT.

