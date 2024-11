De ce s-a declarat Mircea Lucescu „nemulțumit” după victoria 4-1 a României împotriva echipei din Cipru. Reacția selecționerului

Imediat după meciul România-Cipru, unde tricolorii au câștigat cu scorul 4-1, Mircea Lucescu a declarat că nu este foarte mulțumit Selecționerul, care vrea ca echipa lui să fie din ce în cem ai bună, taxează fiecare mica greșeal a jucătorilor.

Mircea Lucescu este un selecționer perfectionist, așa că nu a putut să nu taxeze greșelile tricolorilor, chiar dacă meciul s-a terminat cu un rezultat superb pentru România.

„Am mai făcut un pas, am mai pus o cărămidă. Am spus mereu că e important să înlănţuim victoriile. Am făcut o primă repriză foarte bună, în repriza am făcut nişte greşeli inexplicabile. Nu sunt atât de mulţumit pentru că nu-mi place să vad echipa mea că comite asemenea greşeli în apărare. Sunt supărat, dar mâine o să-mi treacă", a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă de după meciul România-Cipru din Liga Națiunilor.

Citește și: Ce diagnostic a primit Florin Niță după accidentarea de la meciul România – Cipru. Portarul naționalei a fost imediat înlocuit

Ce a declarat Mircea Lucescu după victoria României în meciul cu Cipru

Articolul continuă după reclamă

„Azi am văzut o altă echipă, disponibilă pentru jocul ofensiv. Am comis greșeli, care nu ar trebui să apară la o echipă de nivelul ăsta și la jucători de acest tip. Pase foarte simple, foarte ușoare, date la adversar, de care ei au profitat exact ca la meciul cu Kosovo. Sunt încă lucruri de rezolvat”, a mai spus selecționerul, potrivit as.ro.

Omul meciului a fost Răzvan Marin, cel care a şi purtat banderola de căpitan în lipsa lui Nicolae Stanciu. Tricolorul a reuşit să înscrie de două ori şi a fost notat cu 9.1, potrivit aplicației sofascore.ro.

Notele obţinute de „tricolori” după România – Cipru 4-1

Iată ce note au obţinut „tricolorii” lui Mircea Lucescu!

Florin Niță – 6.6

Andrei Rațiu – 7.5

Radu Drăgușin – 6.6

Alexandru Pașcanu – 6.8

Nicușor Bancu – 7.2

Darius Olaru – 6.8

Marius Marin – 6.9

Răzvan Marin – 9.1

Ianis Hagi – 8.5

Daniel Bîrligea – 6.6

Valentin Mihăilă – 7.6

Adrian Șut – 6.8

Ștefan Târnovanu – 6.6

Florinel Coman – 8.1

Andrei Burcă – 6.8

Alexandru Mitriță – 6.6

România a învins Cipru pe Arena Națională grație golurilor marcate de Bîrligea, Răzvan Marin, care a reușit o „dublă”, și Florinel Coman.

„E un rezultat important, am consolidat poziția de câștigători ai grupei. Am mulțumit suporterilor, care au venit pe frig pentru a susține echipa națională. Era una din obligațiile jucătorilor noștrii să mulțumească acest public. Înainte de meci le-am spus să nu iasă de pe teren fără un 3-0. Zilele astea, mai ales după meciul cu Kosovo am avut o analiză foarte serioasă față de ce vrem să facem”, a mai spus selecționerul Mircea Lucescu, potrivit as.ro.

Urmează preliminariile World Cup 2026™. Tragerea la sorţi va avea loc pe 13 decembrie 2024, urmând ca meciurile de calificare să se dispute în perioada martie – noiembrie 2025.

Citește și: Denis Alibec, „urecheat” de Mircea Lucescu. De ce l-a criticat antrenorul echipei naţionale a României