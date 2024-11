Silviu Prigoană a sfidat moartea în 1985, când avea doar 22 de ani. Regretatul afacerist suferea atunci un accident grav.

Silviu Prigoană a venit pe lume în Gherla, Cluj, pe data de 22 decembrie 1963. A obținut bacalaureatul abia în 1990. Între timp, a lucrat ca mecanic mașini-unelte la Combinatul de Utilaj Greu Cluj-Napoca, ulterior muncitor necalificat la Combinatul de Industrializare a Lemnului și apoi mecanic maşini şi utilaje la Intreprinderea de Bere şi Spirt Cluj.

Din 1991, s-a lansat în afaceri, la șase ani de la accidentul care l-a lăsat fără un picior.

De ce Silviu Prigoană nu avea un picior. Cum a sfidat moartea la 22 de ani

Când avea 22 de ani, Silviu Prigoană lucra la fabrica din localitatea natală ca frigotehnist, când a suferit un accident de muncă.

„S-a rupt un grătar și am căzut într-o mașină de tocat, care mi-a tăiat piciorul. Am fost mort timp de 8 minute. Avem doar vreo doi ani de muncă și voiau să-mi dea o pensie pe caz de boală, 500 de lei pe lună. Eu am stat, însă, doar trei luni în concediu medical și m-am întors”, declara în 2007 Silviu Prigoană pentru Libertatea.

El a continuat: „În cele trei luni în care am fost internat, am suferit trei operații, mi se tot cangrena piciorul. Medicii tot trebuiau să-mi taie din el. La cea de-a treia operație am avut parte și de moarte clinică. A durat cam 8 minute, după cum mi-a spus medicul anestezist. Mi-au făcut trei anestezii și abia m-au mai resuscitat”.

De prima proteză a beneficiat după aproximativ un an: „era o chestie foarte grea, din lemn“. Așa i-a venit ideea să facă un centru de proteze pentru a se ajuta, în primul rând, pe el.

Silviu Prigoană a murit la 60 de ani

Silviu Prigoană a murit la 60 de ani în după amiaza zilei de 12 noiembrie 2024. Afaceristul se afla la un restaurant din Bran când s-a întâmplat tragedia, însoțit de un prieten. După ce medicii l-au resuscitat zeci de minute, au fost nevoiți să declare decesul.

Conform medicilor, Silviu Prigoană era cunoscut cu afecțiuni cardiace și neurologice și, probabil, a suferit un infarct.

„Vă pot spune că am fost anunțați să intervenim în localitatea Șimon, la o persoană care se afla în stop cardio-respirator, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani și că echipajul SMURD a ajuns acolo, a aplicat manevre de resuscitare timp de aproximativ 50 de minute, după care a fost predat echipajului SAJ cu medic, venit la fața locului, iar ulterior a fost declarat decesul bărbatului. Din păcate acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare”, a spus Maior Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Brașov.