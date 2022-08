(P) Aspecte de care să ții cont dacă vrei să rămâi relevant în câmpul muncii

În mediul actual, angajații trebuie să fie agili și flexibili, dar și să aibă cunoștințe tehnice, pentru a se asigura că vor continua să aducă valoare business-urilor. De aceea, cea mai bună abordare ar fi să investești atât în creșterea profesională, cât și în cea personală. În plus, avem câteva sfaturi grozave ce pot constitui puncte de pornire:

Învățarea și dezvoltarea te ajută să-ți păstrezi dezirabilitatea!

Pe măsură ce organizațiile adoptă noile tehnologii, nevoile lor se schimbă. Acest lucru duce la un decalaj tot mai mare între competențele lucrătorilor de astăzi și cele necesare pentru viitor. De aceea, e important să cauți noi oportunități de învățare și dezvoltare de-a lungul carierei pentru a-ți alinia setul de abilități cu acelea râvnite de viitorii angajatori. Folosește următoarele sfaturi pentru a prioritiza în mod continuu dezvoltarea carierei tale:

Efectuează o analiză a setului curent de abilități. Determină punctele forte și creează un plan de învățare pentru lacunele care te pot descalifica în ochii angajatorilor pe viitor.

Fii proactiv în căutarea oportunităților de învățare. Oferă-te voluntar pentru a-ți asuma noi responsabilități și a participa la cursuri de formare și certificare. Concentrează-te pe competențele specifice de care ai nevoie pentru a reuși și pentru a te dezvolta în domeniul tău.

Diversifică-ți abilitățile transferabile. Dezvoltarea abilităților de viitor, cum ar fi decodificarea și analiza datelor, te vor ajuta să te pregătești pentru roluri și responsabilități viitoare. Abilitățile soft, precum inteligența emoțională, comunicarea și adaptabilitatea, vor continua să fie extrem de căutate de toți angajatorii.

O rețea profesională puternică îți deschide multe oportunități!

Rețeaua ta profesională este crucială pentru o carieră stabilă pe termen lung. Având în vedere că multe locuri de muncă sunt ocupate prin conexiuni personale și recomandări, o rețea profesională atent dezvoltată te ajută semnificativ atunci când îți cauți un loc de muncă. Cheia nu este dimensiunea rețelei tale, ci mai degrabă calitatea relațiilor tale cu fiecare conexiune.

Utilizează următoarele sfaturi pentru a construi și a menține conexiuni profesionale puternice:

Găsește un mentor care te poate ajuta să-ți dezvolți și să-ți atingi obiectivele. Mentorul tău te poate ajuta, de asemenea, să-ți sporești expunerea, prezentându-te în rețeaua sa și susținându-ți numele.

Alătură-te și participă activ la grupuri profesionale, asociații și forumuri de discuții online legate de industria ta. Participă la evenimentele pe care aceste grupuri le găzduiesc și fă cunoștință cu alți profesioniști la aceste evenimente.

Participă la evenimente de networking și team building, chiar dacă sunt opționale. Dedică timp menținerii relațiilor pe care le-ai construit cu colegii. Caută oportunități de a-ți oferi ajutorul și sprijinul conexiunilor tale.

Extinde conexiunile dincolo de colegii tăi direcți, contactând oameni cu diferite roluri și din variate industrii. Este important să dezvolți relații profesionale atât în ​​interiorul, cât și în afara organizației curente.

Brandul personal te scoate din anonimat!

Crearea și menținerea cu atenție a brandului personal în lumea virtuală este mai mult decât necesară. Reputația ta digitală influențează părerile celorlalți despre tine. Un brand personal puternic te diferențiază ca profesionist și-ți oferă posibilitatea de a-ți valorifica reputația pentru a colabora în diverse rețele.

Utilizează următoarele sfaturi pentru a dezvolta un brand personal pe viitor:

Începe cu o căutare pe Google a numelui tău pentru a identifica ce spune amprenta ta digitală actuală despre cine ești. Dacă ai un nume comun sau același nume ca o celebritate, include factori de identificare suplimentari, cum ar fi locația ta, pentru a restrânge rezultatele căutării.

Asigură-te că toate profilurile tale online te prezintă într-o manieră compatibilă cu reputația pe care vrei să o asocieze rețeaua ta profesională. Aici sunt incluse și conturile tale private de pe rețele sociale.

Poți înregistra un nume de domeniu pentru a-ți crea propriul site web. Un site web personal îți oferă libertate creativă de a comunica lucruri, fără limitările și restricțiile de aspect și caracter ale site-urilor de social media.

Un parcurs profesional flexibil este soluția!

Acest ultim punct ar putea suna contraintuitiv, dar el reprezintă o parte importantă care-ți va garanta că întreaga ta carieră profesională este securizată pentru viitor. Dacă refuzi să schimbi cursul profesional când devine clar că nu există viitor într-o anumită industrie, evident că te vei confrunta la un moment dat cu diverse probleme. În schimb, e mult mai eficient să adopți o abordare proactivă a carierei tale și revizuiește-ți continuu oportunitățile de progres. Dacă ești dispus și capabil să-ți schimbi ușor calea în carieră vei mai multe oportunități pe termen lung și-ți vei garanta o carieră de viitor.

