(P) Ce ar trebui să conțină CV-ul ideal pentru un job în IT

Text: Mihaela Pascari

Prima, dar și cea mai importantă, este redactarea CV-ului. De felul în care arată acesta depinde dacă vei fi chemat la interviu sau nu. Ți-am pregătit un ghid care să te îndrume în acest demers, astfel încât să obții un loc de muncă în IT cât mai repede.

Ce nu ar trebui să-ți lipsească din CV

Limitează-te la două pagini

Fiind o industrie destul de complexă, s-ar putea să te gândești că ai nevoie și de un CV stufos. Regula în IT este însă la fel ca și în celelalte domenii, CV-ul nu ar trebui să conțină mai mult de două pagini. Gândește-te la calitatea informațiilor, și nu la cantitatea acestora. Asigură-te, de asemenea, că are o structură clară și este ușor de citit.

Mare atenție la specificațiile jobului la care aplici

De regulă, candidații se folosesc de un CV generic pe care-l trimit către potențialii angajatori. Totuși, în IT este important să-ți pregătești câteva șabloane pe care să le poți adapta în funcție de rolul pentru care candidezi. Acesta ar trebui să conțină obligatoriu informații despre experiența ta anterioară, competențele cheie pe care le deții, calificările, dar și realizările. Mai mult, citește cu atenție specificațiile rolului pentru care aplici și adaptează CV în funcție de compania/departamentul și poziția pentru care aplici. Deși acest lucru îți poate consuma mai mult timp, te poate ajuta să obții jobul mult dorit.

Nu exagera cu termenii specifici din domeniul IT

Desigur, e important să arăți încă din CV că ai cunoștințele necesare pentru jobul scos la bătaie. Totuși, gândește-te că recrutorii nu întotdeauna sunt la curent cu toate aplicațiile sau termenii tehnici pe care îi folosesc angajații din această industrie. Dacă nu ești sigur că recrutorul cunoaște toți termenii precizați în CV, atunci completează-l cu explicații.

Experiența ta contează

Chiar dacă nu ai mai lucrat în această industrie, încearcă să precizezi în CV toate activitățile care au legătură cu domeniul IT și cu care ai interacționat în trecut.

La ce trebuie să fii atent

Salariul dorit. Ca să nu dai rateu cu o sumă prea mare sau prea mică, cel mai bine este să nu treci astfel de informații în CV. Poți negocia salariul după ce primești oferta de angajare.

Nu include prea multe informații despre hobby-urile tale

Recrutorii vor să te cunoască mai bine încă din CV-ul de angajare. Însă, nu este necesar să incluzi prea multe informații despre interesele tale personale. O listă prea lungă de hobby-uri nu are importanță asupra deciziei angajatorului de a te angaja, ci din contră te poate descalifica.

Înscrie-te la cursurile online gratuite în industria IT

Te poți înscrie la cursurile online gratuite puse la dispoziție de eJobs prin Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Ai de ales dintre cele două calificări: în JavaScript sau în QA.

La aceste cursuri de IT se poate înscrie orice persoană care bifează următoarele puncte:

- Are domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București)

- Are o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

- Este angajată, cu contract de muncă, PFA , Întreprindere Individuală

- A absolvit cel puțin 8 clase

