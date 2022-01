(P) Trei metode de budgeting pentru cei care vor organizare financiară fără mari bătăi de cap

Așa cum nu există doi oameni identici din punct de vedere al personalității, și gestionarea bugetului trebuie să fie personalizată nevoilor fiecăruia. La un pol sunt oamenii care preferă un abord matematic și calculează periodic cu exactitate unde va merge fiecare cent din salariu, iar la celălalt pol sunt cei care își doresc să nu se gândească prea mult la cum își împart banii.

Indiferent de modul preferat de a gestiona banii, oricine se poate găsi la un moment dat într-un impas financiar. Cei mai mulți oameni aplică pentru un credit bancar sau apelează la un împrumut rapid online atunci când au nevoie imediată de bani, iar această metodă funcționează cu succes în situații de urgență. Ce trebuie să rețineți, însă, este că împrumuturile nu trebuie să devină un mod de viață. Puteți să vă pregătiți din timp pentru perioadele dificile din punct de vedere financiar prin organizarea unui cont de economii în care să depuneți lunar sume mai mici sau mai mari de bani.

Pentru cei care vor să depună un efort minim în gestionarea finanțelor au fost create cel puțin 3 strategii dintre care o pot alege pe cea preferată:

Bugetul tradițional

Crearea unui buget tradițional presupune existența unei experiențe în gestionarea finanțelor personale și se aplică mai mult persoanelor cu un stil de viață frugal, care nu au prea multe cheltuieli. Această strategie presupune menținerea constantă a unor cheltuieli care nu vor depăși niciodată veniturile totale. Astfel, nevoile lunare sunt acoperite iar diferența dintre venituri și cheltuieli este adăugată automat într-un cont de economii pentru ca dumneavoastră să nu vă stresați cu gestionarea fiecărui cent sau să vă gândiți la metode alternative de suplimentare a veniturilor.

Strategia „zero la finalul lunii”

Această strategie presupune câteva ore bune de muncă la început, dar are rezultate care se pot menține cu un efort minim pe tot parcursul vieții. Tot ce trebuie să faceți este să programați automat plata tuturor cheltuielilor direct din cont în momentul în care primiți salariul sau veniturile din alte surse. Astfel, fiecare bănuț are deja o destinație iar dumneavoastră puteți sta relaxat în timp ce facturile și alte cheltuieli sunt plătite automat din contul bancar. La finalul lunii balanța va rămâne pe zero, iar împărțirea banilor în acest fel vă garantează că nu uitați vreo factură neplătită.

Mai mult, vă puteți concentra energia pe găsirea unor alte surse de venit pentru care să găsiți destinații care mai de care mai utile: investiții în bursa de valori, în cryptomonede, în cursuri de perfecționare sau în mici plăceri amânate de-a lungul timpului.

Strategia hibridă

Modelul hibrid de abordare a organizării banilor presupune combinația dintre mai multe strategii de budgeting. Vă puteți programa plata automată a facturilor din contul bancar și puteți folosi metoda 50/30/20 pentru a împărți banii care rămân. Utilizați resursele gratuite din online pentru a găsi combinația potrivită nevoilor dumneavoastră. Există nenumărate bloguri și canale de Youtube care explică pe larg cum bugetul hibrid este flexibil și ușor de adaptat de la lună la lună.

Această strategie este potrivită pentru cei care fie nu au venituri constante pe parcursul anului, fie au cheltuieli imprevizibile. Metoda hibridă poate fi potrivită și pentru familiile cu copii, având în vedere paleta largă și variată de cheltuieli care trebuie acoperite în acest caz.

Simțiți cum apare anxietatea atunci când discutați cu familia și prietenii despre metodele de budgeting care presupun calcule matematice și procente? Nu vă stresați, există destule strategii de organizare a veniturilor și cheltuielilor care nu vă obligă să utilizați un calculator în ziua de salariu. Indiferent de metoda pe care o alegeți, sunteți deja cu un pas înaintea celor care nu vor să audă de acest subiect și se bazează pe împrumuturi pentru traiul cotidian.

