Retailer: În ultimele șase luni interesul românilor pentru segmentul home & deco a crescut cu peste 30% în mediul online

Retailerul confirmă evoluţia segmentului home & deco în România prin datele înregistrate în ultima jumătate a anului 2019 şi la începutul anului 2020.

”Aceste date indică o creştere de peste 30% a numărului de căutări în online cu privire la mobilier, decor şi accesorii pentru organizare. Interesul se regăseşte şi în creşterea de peste 27% a valorii comenzilor plasate în ultimele 6 luni pe site-urile Vivre, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent”, se arată în comunicat.

În acest interval au fost plasate peste 570.000 de comenzi, iar cea mai mare comandă înregistrată în România a fost de 20.989 euro. Recordul de trafic a fost atins în noiembrie, când aproximativ 42.000 de utilizatori unici au fost prezenţi pe site.

”Anul 2019 a fost despre continuarea migrării clienţilor din retailul offline în online pe segmentul de home & deco. Acest trend ne-a sprijinit dezvoltarea accelerată şi astfel am reuşit să îmbogăţim ecosistemul Vivre cu peste 189.000 de clienţi noi. În 2020 migrarea se va accelera, pe măsură ce piaţa se va obişnui cu beneficiile comenzilor din confortul propriei locuinţe. Această experienţă va fi completată de o varietate mai mare de produse, fapt ce va permite clienţilor să îşi găsească mult mai uşor articolele care îi reprezintă. Pe acest fundament estimăm că vom depăşi numărul de 1 milion de clienţi, iar ţările de la care avem aşteptări mari în acest an sunt Ungaria, Croaţia şi Slovenia”, a declarat Iulian Vegheş, VP of Marketing.