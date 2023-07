Un elev din București a luat nota 6,60 la matematică, dar după contestație a rămas fără cuvinte. Care a fost nota finală

Un elev a primit nota 6,6 la proba de matematică de la Evaluarea Națională, însă după ce a făcut contestație a avut parte de o surpriză de proporții și rezultatul a schimbat toată situația băiatului.

Pe 21 iunie 2023 a avut loc proba de matematică de la Evaluarea Națională. După afișarea notelor, un elev a decis să facă o contestație și nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit cu cât i s-a modificat nota, după a două corectare a lucrării.

Un elev din București a făcut contestație la Evaluarea Națională și a rămas fără cuvinte când văzut ce notă finală a avut la matematică

După ce s-au afișat rezultatele la Evaluarea Națională 2023, mai bine de 27.000 de elevi au decis să depună contestații. Printre ei s-a numărat și Filip, un elev care a ieșit fericit din sala de examen și sigur pe faptul că va lua notă mare. A verificat baremul cu profesorul său de matematică și acesta i-a confirmat că va lua cel puțin nota 9,50. Surpriza cea mare a venit odată cu afișarea notelor: Filip a luat 6,60.

Supărat, însă fără să își piardă speranța, elevul a decis să facă o contestație și nu mică i-a fost surpriza atunci când a văzut nota finală pe care a obținut-o.

Iată mai jos mesajul publicat de mama elevului, care a povestit totul în detaliu:

„Nu stiu daca stiti dar in urma contestatiilor de la evaluarea nationala doar 3 note la mate au fost crescute cu peste 2 puncte in toata tara! Si una dintre cele 3 a fost a lui Filip al nostru!!

Filip a iesit din examenul de evaluare la mate spunand ca a facut aproape tot corect. L-a verificat si proful de mate si a confirmat, l-a felicitat si i-a spus ca ia 9,50 minim la mate. Dar cand s-au afisat notele saptamana trecuta...SOC TOTAL...6,60 la mate!

Am facut contestatie, evident, si azi...nota lui Filip este una dintre cele 3 note la nivel national care au fost crescute cu mai mult de 2 puncte, adica aproape cele 3 puncte pierdute din cauza erorii de corectare! De la 6,60 la 9,50 a crescut nota la mate! Ii iese media peste 9 si s-a ridicat cu 5000 de pozitii in clasamentul pe Bucuresti ceea ce inseamna ca are sanse sa intre la liceul unde isi doreste.

Lectia zilei: sa ai incredere in copil cand el iti spune si iti arata ca facut aproape totul corect! M-au sunat si diriginta si directoarea de la scoala lui socate de situatie ziceau ca nu a mai vazut asa ceva...o eroare atat de mare de corectare! Stiu ca si cei care au corectat gresit sunt oameni deci pot gresi dar sincer...si noi si copilul puteam sa ne lipsim de stresul asta!

Noroc ca si noi si el avem ficatii tari, ca el stia ce facuse si noi l-am sustinut 100% dar nu pot sa ma intreb...altul mai slab de inger ar fi fost extrem de afectat... sau altul a carui familie l-ar fi certat crunt pentru rezultat cum s-ar fi simtit? Deci fiti alaturi de copiii vostri indiferent de rezultat.

In fine, totul e bine cand se termina cu bine!”, a scris Ana Maita pe pagina sa personală de Facebook.

Mesajul publicat a stârnit numeroase reacții în mediul online și nu puțini au fost cei care l-au felicitat pe Filip pentru reușita sa.