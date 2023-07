Din cauza unei neatenții, o cunoscută vedetă de la noi s-a ales cu o notă mică la una dintre probele examenului de BAC.

În prezent, Adelina Pestrițu este una dintre cele mai căutate influencerițe din showbiz, având o comunitate de aproape două milioane de fani doar pe contul de Instagram. Câștigă sume impresionante de bani din campanii publicitare și reclame, însă la examenul maturității a avut o surpriză total neașteptată.

A luat nota 3 la BAC și nu i-a fost rușine să recunoască! Ce declarații a făcut o cunoscută vedetă din showbiz

Acum mulți ani, la proba de Limba și literatura română, Adelina Pestrițu a luat nota 3,60, însă bruneta a explicat cum de a ajuns acolo. Mai exact, influencerița a confundat subiectele și în loc să răspundă la subiectul despre romanul Ion de Liviu Rebreanu, a ales să scrie despre Moromeții, de Marin Preda.

„Am luat nota 10 la proba orală, dar la scris am luat numai 3,6. Nu se pune problema că nu am învățat. S-a întâmplat însă ca în acest an, am confundat subiectele, și, în loc să scriu despre «Ion», am scris despre «Moromeții». Am umplut patru pagini despre un subiect greșit. În acel an trei sferturi de țară a picat la română”, argumenta Adelina, la acea vreme, potrivit Ciao.ro.

S-au afișat rezultatele examenului de Bacalaureat. Când se pot face contestații

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat au fost publicate luni în centrele de examen şi online, iar de la ora 12:00 pot fi depuse contestaţiile, rezultatele finale fiind aşteptate în 7 iulie, notează News.ro.

Rata de promovare, inclusiv pentru cei din promoţiile anterioare, este 72,8%, faţă de 73,3% anul trecut. De asemenea, 56 de elevi au obţinut media 10, anul trecut 162 de candidaţi obţinând această medie.

Au promovat 91.246 de candidaţi (87.226 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 4.020 din promoţiile anterioare) din totalul celor 125.352 de candidaţi prezenţi, rezultând o rată cumulată de promovare (înainte de contestaţii) de 72,8% (73,3% - 2022 şi 67,8% - 2021).

Pentru promoţia curentă, rata de promovare este 78,4% (în uşoară creştere faţă de sesiunea din anul anterior - 78,3%).

56 de candidaţi au încheiat probele scrise cu media 10.

Numărul notelor de 10 pe probe/discipline de examen:

Limba şi literatura română: lucrările a 511 candidaţi au fost notate cu 10;

Limba şi literatura maternă: lucrările a 179 de candidaţi au fost notate cu 10;

Proba obligatorie a profilului: 4.604 note de 10 (Matematică - 2.036 / Istorie - 2.568);

Proba la alegere a profilului şi a specializării: 3.823 (cele mai multe note de 10 au fost obţinute la biologie: 1.050), mai transmite News.ro.