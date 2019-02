A murit în Italia, dar rudele refuză să o înmormânteze creștinește acasă! Ce se va întâmpla cu trupul neînsuflețit

O româncă a murit în Italia recent, dar rudele ei refuză să o înmormânteze creștinește acasă. Acestea nici nu au vrut să audă de repatrierea femeii.

Românca, Viorica Burtea, în vârstă de 34 de ani, a murit de mai mult de zece zile în Italia, dar nimeni nu s-a dus la morga spitalului din Ferrara, Italia, pentru a-i ridica trupul neînsuflețit.

Gândindu-se că rudele n-au aflat de tragedie, românii din Italia s-au mobilizat pentru a-i găsi familia.

Viorica Burtea nu mai are pe nimeni la Sinaia, unde s-a născut pe 1 septrembrie 1984. În schimb, la Câmpina au fost descoperiți socrii, copiii (unul de 15 ani, celălalt de 14) și cumnații. Rudele aflate în viață n-au vrut să audă de repatrierea Vioricăi, potrivit libertatea.ro.

„Am cerut informații la poliția din Sinaia, care mi-a confirmat că femeia se născuse în localitate, la data de 1 septembrie 1984, dar că ultimul domiciliu figura la Câmpina. Acolo am găsit familia din partea soțului, adică socrii, cumnații și cei doi copii, de 14 și 15 ani. Din partea ei, nu mai există nicio rudă, părinții fiind decedați. Rudele cu care am reușit să iau legătura mi-au spus că nu vor să mai știe nimic de ea, nu vor să participe la transferul corpului și nici s-o înmormânteze. O căutaseră de ani de zile, în 2016 apelaseră chiar la o emisiune tv din Italia, dar nu au dat de ea”, a declarat Alina Cărăbuș, reprezentanta firmei Casa Funerară Diaconu, care a căutat urma femeii decedate.

„Din anul 2011 îi pierduseră orice urmă, iar de copiii ei nu mai întrebase nimic. Despre soțul ei ne-au spus că e la închisoare. O situație cu adevărat complicată”, a mai spus Alina Cărăbuș.

Reprezentanții Primăriei din Ferrara au acceptat ca românca să fie înmormântată în Italia.

„Împreună cu ei ne vom ocupa de toate necesare înhumării. Familia ei va trebui să semneze că e de acord cu acest lucru”, a mai declarat Alina Cărăbuș.