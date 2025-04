Cum arată Madonna fără machiaj și filtre. Regina muzicii pop a fost surprinsă în timpul unei plimbări cu bicicleta

Madonna a fost surprinsă la o plimbare cu bicicleta prin New York – oferindu-le trecătorilor ocazia să-i vadă chipul real, după ce a postat pe Instagram o poză care părea extrem de editată.

Recent, Madonna a fost la o expoziție semnată de prietena ei, artista Tracey Emin, de unde a postat câteva imagini vizibil retușate. Diferența dintre acelea și cele surprinse ulterior de paparazzi a fost notabilă.

Cum arată Madonna fără machiaj și filtre

În timp ce pedala prin Central Park, artista în vârstă de 66 de ani a etalat un machiaj foarte discret, singurul accent notabil fiind rujul intens.

Diva a optat pentru o ținută sport formată dintr-o geacă neagră, o căciulă și ochelari de soare, perfectă pentru plimbarea prin parc. În aceeași zi, Madonna a postat pe Instagram un prim-plan în care chipul ei părea surprinzător de diferit față de cum arăta în timpul plimbării.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fotografia face parte dintr-un album care documentează vizita la Universitatea Yale, unde Madonna a admirat o expoziție semnată de prietena ei artistă, Tracey Emin.

În postarea de pe Instagram fața ei pare puternic retușată, iar machiajul este mult mai accentuat decât cel purtat în timpul ieșirii cu bicicleta.

Citește și: Madonna NU arată ca o femeie de 66 de ani în cele mai recente poze. Cum a fost surprinsă diva și ce reacții a stârnit

Madonna și Elton John și-au reparat relația după un conflict de durată

Plimbarea cu bicicleta a avut loc la câteva zile după ce Madonna a anunțat că ea și Elton John s-au împăcat, punând capăt unui conflict de lungă durată.

Cei doi titani ai muzicii i-au surprins pe fani cu o fotografie zâmbitoare postată pe Instagram, realizată în culisele emisiunii „SNL”, după ani de tensiuni, în care Elton a numit-o pe Madonna „stripperiță de bâlci” și a criticat-o pentru că a câștigat un Glob de Aur în defavoarea lui.

"Mi-am amintit că atunci când eram în liceu, am fugit pe furiș de acasă într-o noapte ca să-l văd pe Elton în concert, în Detroit! A fost un spectacol de neuitat, care m-a făcut să înțeleg cât de puternică poate fi muzica", a spus Madoona.

"Faptul că l-am văzut atunci, în liceu, mi-a schimbat complet parcursul în viață. Mereu m-am simțit diferită când eram mică, ca un outsider, iar momentul în care l-am văzut pe scenă m-a ajutat să înțeleg că e în regulă să fii altfel, să ieși în evidență, să alegi un drum mai puțin bătătorit. De fapt, este esențial."

Madonna a strecurat și o mică înțepătură legată de replicile acide ale lui Elton din trecut, continuând: "De-a lungul anilor, m-a durut să știu că cineva pe care îl admiram atât de mult a vorbit public despre cât de puțin mă apreciază ca artistă. Nu înțelegeam de ce. Când am aflat că Elton John va fi invitat muzical la SNL, am decis să merg. Trebuia să merg în culise și să-l confrunt. Când l-am întâlnit, primul lucru pe care mi l-a spus a fost: «Iartă-mă», iar zidul dintre noi s-a prăbușit."

"Iertarea e un instrument puternic. În doar câteva minute, ne îmbrățișam. Apoi mi-a spus că a scris un cântec pentru mine și că vrea să colaborăm. (...) Și, cum spune melodia lui... You can tell everybody, this is your song...", a conchis cântăreața, potrivit Daily Mail.

Elton i-a răspuns: "Îți mulțumesc că ai venit să mă vezi la SNL. Și îți mulțumesc că m-ai iertat pe mine... și gura mea mare. Nu sunt deloc mândru de ce am spus. Mai ales când mă gândesc la tot ce ai realizat ca artistă – la cum ai deschis drumul pentru o întreagă generație de femei din muzică, care au reușit să se afirme și să rămână fidele lor însele".