Cine este, cum arată și cu ce se ocupă iubitul Andrei Gogan. Artista a postat imagini tandre cu el, pe Instagram

Andra Gogan, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și personal. Artista are o relație cu un tânăr american, iar recent a făcut publică legătura lor, postând imagini cu el pe rețelele sociale.

Deși Andra a preferat să păstreze discreția în privința relației, se știe că iubitul ei este american și că locuiesc împreună în Statele Unite. Chiar dacă nu a dat prea multe detalii despre Connor, a postat mai multe imagini și videoclipuri în care apare alături de el.

Din pozele publicate pe rețelele sociale, se vede că Andra și partenerul ei sunt fericiți și se bucură de momente frumoase împreună. De curând, artista a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește.

„Din moment ce am tot mers în România și în America, am stat chiar mai bine de două luni ultima dată, am avut ocazia să întâlnesc oameni și mi-am dat seama că există peste tot în lume. Nu știi niciodată unde poți să găsești pe cineva care să te înțeleagă, care să te facă fericită. Și se pare că am găsit, că am un prieten care vorbește limba engleză, care mă ajută atunci când nu știu vreun cuvânt, ca toți prietenii mei din America. Este pe social media, dar nu este influencer, da”, a spus ea, într-un interviu pentru Cancan.

Totodată, Andra și-a exprimat dorința de a găsi un echilibru între viața profesională și cea personală.

„Încerc să-mi țin și prietenii aproape și viața de artist. Mi se pare că dacă nu faci ceva în fiecare zi pentru ambele, ai de pierdut. Și în plan profesional, și în cazul prietenilor. E foarte complicat și aici, și acolo să-ți ții prietenii aproape”, a precizat ea.

Andra Gogan este considerată idolul copiilor

Andra Gogan s-a făcut remarcată pe internet prin conținutul divers, de la muzică și dans până la vloguri. Cu milioane de urmăritori pe YouTube și TikTok, a devenit un fenomen în rândul tinerilor din România. Recent, și-a extins activitatea în Statele Unite, unde lucrează la noi proiecte și își continuă parcursul profesional.

Pentru energia și entuziasmul ei, Andra Gogan a fost numită „idolul copiilor”. A participat la multe evenimente pentru cei mici și a creat proiecte dedicate lor. Prin muzică și aparițiile sale, continuă să aducă bucurie și inspirație fanilor tineri.

Pe lângă activitatea din online, tânăra are și o carieră în muzică. Printre piesele lansate se numără „A.M.E.R.I.C.A.”, inspirată din experiențele ei în Statele Unite. A colaborat și cu alți artiști, lansând mai multe melodii care s-au bucurat de succes în rândul tinerilor.

Andra lansează o continuare a serialului „Sirenele”

Andra Gogan a fost implicată și într-un proiect de succes în lumea filmului. Serialul „Sirenele”, în care a jucat, s-a bucurat de un adevărat succes în rândul publicului tânăr.

Povestea are acum o continuare în filmul „Sirenele: Secretul Medalionului”, care va fi lansat pe 6 mai 2025 în cinematografele din toată țara.

Serialul a fost realizat de Andra Gogan împreună cu fratele ei, Răzvan Gogan, care debutează ca regizor de film de ficțiune. Cei doi au lucrat timp de patru ani la acest proiect, un fantasy românesc dedicat întregii familii.