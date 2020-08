O tânără care a crezut că are o simplă mahmureală a suferit un șoc atunci când a ajuns la medic. „Mama a luat-o razna când a auzit!”

Diagnosticul i-a fost pus după ce ea a ajuns la un medic crezând că este mahmură, în urma unei nopți de distracție, cu ocazia zilei Sfântului Patrick.

Amber Scott suferea, de fapt, de o tumoare neuroendocrină – ce afectează celulele ce eliberează hormone în sistemul circulator.

Acum, tânăra crede că dacă nu ar fi avut o durere de apendice, pe care ea a pus-o, inițial, pe seama nopții în care a consumat alcool, nu ar fi descoperit că are cancer decât în fază terminală.

„Mă amuz când mă gândesc la felul în care am fost diagnosticată cu cancer. Am ieșit să beau ceva cu prietenii mei, de Sfântul Patrick, atunci când mi-a explodat apendicele. Băusem ceva, așa că nici măcar nu am realizat ce mi se întâmpla, la acel moment.

În următoarea zi, stăteam pe canapea, în durere. Simțeam că mor. Am spus că am nevoie să ajung la spital, dar mama a crezut că sunt doar mahmură. Inițial, și eu am crezut la fel, dar apoi am făcut febră și nici nu mă puteam ridica, din cauza durerii. Lucrurile s-au înrăutățit și, după două zile, mama m-a dus la spital”, a povestit Amber Scott.