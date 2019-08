A fost forțată să își alăpteze bebelușul pe podeaua murdară a trenului! „Am fost șocată, dar a trebuit să îmi hrănesc copilul acolo” - Foto

O tânără mamă din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a fost forțată să își alăpteze bebelușul pe podeaua murdară a unui tren, în timpul unei excursii.

„Am stat pe culoar, cu scaune în stânga și în dreapta noastră. așa că ne-au văzut oamenii așezați pe ambele laturi. Nimeni nu ne-a oferit locul. Erau 50 de persoane în jurul nostrum. Fiul meu este la vârsta la care atunci când vrea să fie hrănit vine la pieptul meu. Am fost nevoită să îmi alăptez copilul”, a spus tânăra mamă, care era alături de soțul ei.

„Evident că aș prefera să nu stau pe o podea murdară dintr-un tren aflat în mișcare pentru a-mi alăpta copilul. Nu era cel mai plăcut loc, dar nu am avut de ales. Am stat acolo, în timp ce mai mulți oameni au trecut pe lângă mine, către toaletă. S-au uitat, au văzut că alăptez și nu au schițat nimic. Nu a vrut nimeni să ne ofere un loc”, a adăugat ea.

Manager de restaurant part-time, Sophie Molineux, în vârstă de 22 de ani, din Shropshire, și soțul ei, Rob, un chef de 25 de ani, au plănuit să viziteze Castelul Ludlow, într-o zi liberă, cu fiul lor de un an, Chester. Pentru a ajunge acolo, au făcut o călătorie scurtă cu trenul.

În ciuda faptului că tinerii aveau un copil cu ei și un cărucior, nimeni nu le-a oferit un loc.

„A fost destul de șocant. Nu avem mașină, așa că obișnuim să călătorim cu transportul public. De-a lungul timpului, am întâlnit atât de mulți oameni care mi-au oferit locul lor, încât am fost surprinsă că nu mi s-a oferit un loc atunci când am fost cu bebelușul”, a mai spus ea.

Femeia nu a precizat clar motivul pentru care ea și familia ei nu aveau locuri în tren.