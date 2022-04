A murit Kane Tanaka, cea mai bătrână persoană din lume. Câți ani avea și care era secretul ei pentru o minte veșnic tânără

Kane Tanaka, cea mai în vârstă persoană din lume, a murit în Japonia la 119 ani, potrivit unui comunicat publicat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Bunăstării din ţară, anunţă News.ro. Bătrâna, care s-a născut pe 2 ianuarie 1903, a murit pe 19 aprilie, a spus ministerul.

Vestea morţii ei a fost confirmată de consultantul senior în gerontologie Robert Young, care a ajutat, de asemenea, la confirmarea recordului ei pentru Guineess World Records.

Kane Tanaka a intrat oficial în Cartea Recordurilor în 2019, la vârstă de 116 ani. „Ea a devenit cea mai în vârstă persoană în viaţă în ianuarie 2019, la vârsta de 116 ani şi 28 de zile. Este, de asemenea, a doua cea mai în vârstă persoană înregistrată vreodată, după Jeanne Calment, care a trăit până la vârsta de 122 de ani”, scria Guinness World Records pe Twitter atunci.

La acel moment, bătrâna a fost întrebată care a fost cel mai fericit moment din viaţa ei și a emoționat pe toată lumea cu răspunsul său: „Acum”.

Familia ei a spus, într-un mesaj pe Twitter de la începutul acestei luni, că în ultima perioadă ea s-a îmbolnăvit destul de des.

