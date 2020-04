„Nu pot să respir, nu pot să respir!”. A murit la înmormântarea mamei ei, care a fost ucisă de coronavirus! „S-a prăbușit în timp ce sicriul era coborât în mormânt”

„Toată lumea era extrem de tristă, iar Laura a spus că se simte amețită și că are dureri în piept. Inițial, am crezut că este vorba despre anxietate, dar ulterior am sunat la numărul de urgență.

A fost groaznic. Eu și alți membri de familie am încercat pe rând să o ținem în viață, până la sosirea paramedicilor. A murit la spital”, a povestit Lisa.

Laura suferise anterior probleme de sănătate ce îi afectaseră inima.

„În timp ce sicriul mamei era coborât în pământ, Laura a început să strige: «Nu pot să respir, nu pot să respir!». A făcut infarct”, a spus o soră vitregă a Laurei.

Laura a fost înmormântată lângă mama ei, miercuri. Doar cinci persoane au putut fi prezenți, din cauza regulilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus.