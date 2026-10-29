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Alertă nucleară în SUA! Stare de urgență după un incendiu la un complex nuclear. Ce au anunțat autoritățile despre radiații

Alertă nucleară după izbucnirea unui incendiu la un centru de cercetare din Carolina de Sud. Flăcările au cuprins complexul nuclear miercuri. Accesul vehiculelor în interior a fost interzis, iar traficul aerian și feroviar a fost restricționat.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 09:03 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 09:18
Stare de alertă după un incendiu la un complex nuclear din SUA | Profimedia
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Autoritățile au declarat stare de urgență după izbucnirea unui incendiu la un centru de cercetare nucleară din Carolina de Sud. Focul a izbucnit miercuri la Laboratorul Național Savannah River și a stârnit îngrijorare în rândul localnicilor. Accesul vehiculelor în interior a fost interzis, iar traficul aerian și feroviar din zonă a fost restricționat.

Stare de alertă după un incendiu la un complex nuclear din SUA

Incendiul a fost stins miercuri seara, iar activitatea la complexul Savannah River, aflat în subordinea Departamentului pentru Energie al SUA, a revenit la normal. Reprezentanții complexului nuclear au transmis că nu au fost descoperite urme de contaminare, scrie Mirror. Starea de urgență a fost ridicată miercuri seară.

Complexul Savannah River este o vastă instalație în care guvernul american a produs, în trecut, materiale folosite la fabricarea armelor nucleare, în special tritiu și plutoniu-239. Laboratorul se află în partea de nord-vest a complexului.

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Complexul a fost inaugurat la începutul anilor 1950, pe fondul intensificării Războiului Rece. În prezent, activitatea acestuia vizează protecția mediului, decontaminarea, gestionarea deșeurilor nucleare și gestionarea materialelor nucleare, potrivit Departamentului pentru Energie al SUA.

Laboratorul efectuează experimente cu materiale nucleare și desfășoară operațiuni de prelucrare a materialelor radioactive.

Centrul dispune și de o instalație cu ajutorul căreia sunt recuperați radioizotopi din combustibilul nuclear uzat, a explicat Edwin Lyman, directorul departamentului pentru siguranța energiei nucleare din cadrul organizației Union of Concerned Scientists, mai scrie sursa citată mai sus.

Semnal de alarmă după incendiul de la complexul nuclear

Edwin Lyman a declarat că nu există riscul de contaminare în afara complexului, în special și pentru că există zone-tampon între majoritatea instalațiilor și spațiile accesibile publicului.

Specialistul trage, însă, un semnal de alarmă în urma incendiului de miercuri, explicând faptul că astfel de incidente se pot repeta în locuri unde sunt depozitate sau prelucrate materiale radioactive, de aceea consideră că este nevoie de o serie de măsuri de precauție.

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