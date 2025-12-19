Antena Căutare
Scutul de protecție al centralei de la Cernobîl a fost avariat. Autoritățile cer refacerea de urgență

Experții au dezvăluit că scutul de protecție al centralei de la Cernobîl a fost avariat încă din luna februarie, în urma unui atac al Rusiei.

Publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025, 14:05
Scutul de la Cernobîl are nevoie de reparații urgente, avertizează experții | Shutterstock

Domul de protecție construit despre centralei de la Cernobîl în urma dezastrului nuclear a fost avariat, potrivit experților International Atomic Energy Agency (IAEA), din cadrul ONU.

Cunoscut drept New Safe Confinement (NSC), scutul de protecție are o valoare de 2 miliarde de dolari, scrie Daily Mail.

A fost construit deasupra Reactorului 4, ce a cauzat cel mai mare dezastru nuclear din istorie, în anul 1986.

Recent, IAEA a dezvăluit că domul și-a pierdut funcțiile de siguranță de bază, inclusiv abilitatea de izolare.

Scutul de protecție al centralei de la Cernobîl a fost avariat

„Au fost efectuate doar reparații temporare limitate pe acoperiș, însă o restaurare completă și la timp rămâne esențială pentru a preveni degradarea suplimentară și pentru a asigura siguranța nucleară pe termen lung,” a declarat Rafael Mariano Grossi, directorul general al IAEA.

Inspecția a confirmat că structura principală a cupolei și sistemele de monitorizare rămân intacte.

Dar sub adăpostul deteriorat se află cantități masive de material radioactiv provenit de la dezastrul din 1986. Ceea ce transformă locația într-o bombă cu ceas, avertizează experții.

IAEA a cerut reparații urgente și modernizări ale adăpostului de protecție al Cernobîlului. Organizația a cerut un control mai bun al umidității, monitorizare avansată a coroziunii și un sistem automat de înaltă tehnologie care să mențină sub control resturile radioactive ale reactorului.

Domul deteriorat e cel mai recent subiect al mai multor misiuni desfășurate din septembrie anul trecut, când stațiile de transformare au început să fie afectate din ce în ce mai mult de conflictul militar.

„Aceste stații de transformare sunt esențiale pentru siguranța și securitatea nucleară. Sunt absolut indispensabile pentru furnizarea energiei electrice de care toate centralele nucleare au nevoie pentru răcirea reactorului și alte sisteme de siguranță,” a spus Grossi. „Ele sunt, de asemenea, necesare pentru a distribui energia pe care o produc către gospodării și industrie.”

Scutul va fi reparat temporar în 2026

În 2026, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), situl de la Cernobîl va efectua reparații temporare suplimentare pentru a restabili funcția de izolare a NSC. Ceea ce deschide drumul pentru o restaurare completă odată ce conflictul se va încheia.

„IAEA, care are o echipă permanentă la fața locului, va continua să facă tot ce îi stă în putere pentru a sprijini eforturile de restabilire completă a siguranței și securității nucleare la Cernobîl,”, a declarat Grossi.

Pe 26 aprilie 1986, Reactorul 4 a explodat, ceea ce a dus la cea mai mare eliberare de material radioactiv în mediul înconjurător din istoria omenirii.

Aproximativ 30 până la 50 de persoane au murit în primele luni după dezastru, fie din cauza traumatismelor provocate de explozie, fie a sindromului acut de iradiere.

După tragedie, oamenii au fost evacuați din Cernobîl și zonele înconjurătoare pentru a evita nivelurile extreme de radiație.

În timp ce decesele pe termen lung cauzate de cancere induse de radiații sunt mai greu de cuantificat, Forumul Cernobîl al ONU a estimat până la 4.000 de victime în rândul populațiilor foarte expuse. Totuși, cifrele variază considerabil. Greenpeace a sugerat zeci de mii de decese și a subliniat dificultatea evaluării impactului real.

Din acel moment, zona a devenit cunoscută drept Zona de Excludere de la Cernobîl (CEZ).

