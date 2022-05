Alina Kabaeva, presupusa amantă a lui Vladimir Putin, inclusă în pachetul UE de sancţiuni. Pentru ce este ea celebră

UE nu a semnat oficial proiectul de propunere. "Discuţiile au loc. Nu este o bucată de tort, dar trebuie să aşteptăm şi să vedem", a declarat una dintre sursele diplomatice pentru CNN vineri dimineaţă.

Alina Kabaeva, care ar fi avut o legătură romantică cu preşedintele rus Vladimir Putin, inclusă în pachetul UE de sancţiuni

Kabaeva, campioană olimpică de gimnastică aerobică, care s-a născut în 1983, a fost legată pentru prima dată de Putin în urmă cu mai bine de un deceniu. Putin, care este divorţat, a negat o relaţie cu ea.

Kabaeva şi Putin s-ar fi cunoscut când ea era o tânără gimnastă, care a câştigat mai multe medalii pe plan intern, la competiţii europene şi la Jocurile Olimpice. Ea a primit medalia de aur pentru gimnastică ritmică la Jocurile de la Atena în 2004.

În aprilie, The Wall Street Journal a scris că oficialii americani au dezbătut dacă să o sancţioneze sau nu pe Kabaeva, cu îngrijorarea că o astfel de mişcare ar putea creşte şi mai mult tensiunile, deoarece ar putea fi o lovitură personală extremă pentru Putin.

De asemenea, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Chiril, se numără printre persoanele care sunt incluse în cea de-a şasea rundă de sancţiuni UE propusă, potrivit informaţiilor de la două surse care au văzut documentele integrale.

Cine este Alina Kabaeva, presupusa iubită a lui Vladimir Putin

Vladimir Putin, în vârstă de 69 de ani, este renumit pentru discreția sa cu privire la relațiile sale personale și nu a confirmat niciodată zvonurile despre relația sa cu Kabaeva.

Gimnasta s-ar fi refugiat într-o reședință de lux din Elveția, împreună cu copiii ei în momentul în care a început invazia Rusiei în Ucraina. Kabaeva a avut rareori apariții publice și a fost văzută ultima dată în public tot la VTB Arena în decembrie 2021.

Supranumită cândva "cea mai flexibilă femeie din Rusia", Kabaeva a câștigat două medalii olimpice, 14 medalii la Campionatele Mondiale și 21 de medalii la Campionatele Europene.

Kabaeva a devenit timp de mai mulți ani un membru pro-Kremlin al parlamentului rus. În 2014, ea a fost membru în consiliul de administrație al companiei de stat National Media Group, cu un salariu declarat de 10,5 milioane de dolari pe an.

Georgy Alburov, care lucrează pentru liderul opoziției ruse încarcerat Alexei Navalny, a cerut ca Kabaeva să fie sancționată pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina.

"Ea este beneficiara corupției lui Putin - rudele ei primesc apartamente și case cumpărate cu bani furați de la ruși. Ea este un membru al cercului intim al lui Putin, un membru al familiei sale care profită de poziția sa, a scris el pe Twitter.

În 2008, presa a numit-o pe Alina Kabaeva, pentru prima dată, „Prima Doamnă Secretă” a Rusiei.

Un tabloid rus a informat că Putin se întâlnește cu o femeie care are jumătatea vârsta lui și că va cere divorțul. La scurt timp, ziarul a fost forțat să se închidă, proprietarul său miliardar invocând „dificultăți financiare”.

De atunci, Kremlinul a negat categoric orice relație, iar Putin a nu a abordat niciodată acest subiect. În presa rusă, este considerat riscant să întrebi despre viața amoroasă a lui Vladimir Putin.

„Întotdeauna am avut un sentiment negativ despre oamenii care își vâră nasurile mucioase și fanteziile erotice în viețile altora”, a spus Putin o dată, conform The Sunday Times, care este citat de New York Post.

