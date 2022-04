Presupusa iubită a lui Vladimir Putin, Alina Kabaeva, a avut parte de prima apariție publică de la începutul războiului

Presupusa iubită a lui Vladimir Putin a fost fotografiată joi la un eveniment organizat la VTB Arena din Moscova. Antrenoarea echipei naționale de juniori de gimnastică ritmică Ekaterina Sirotina a publicat mai multe imagini în care apare și Alina Kabaeva. „Prima zi de repetiție cu Alina Kabaeva”, a scris Ekaterina Sirotina în dreptul fotografiilor publicate pe contul său de Instagram.

Cum a fost surprinsă Alina Kabaeva, presupusa iubită a lui Vladimir Putin, la 2 luni de la începutul războiului din Ucraina

De la începutul războiului, presupusa iubită a lui Vladimir Putin, însă acum au apărut imagini cu ea pe rețelele sociale, în contextul unor repetiții de gimnastică ritmică, la juniori, potrivit businessinsider.com.

Cine este Alina Kabaeva, presupusa iubită a lui Vladimir Putin

Vladimir Putin, în vârstă de 69 de ani, este renumit pentru discreția sa cu privire la relațiile sale personale și nu a confirmat niciodată zvonurile despre relația sa cu Kabaeva.

Gimnasta s-ar fi refugiat într-o reședință de lux din Elveția, împreună cu copiii ei în momentul în care a început invazia Rusiei în Ucraina. Kabaeva a avut rareori apariții publice și a fost văzută ultima dată în public tot la VTB Arena în decembrie 2021.

Supranumită cândva "cea mai flexibilă femeie din Rusia", Kabaeva a câștigat două medalii olimpice, 14 medalii la Campionatele Mondiale și 21 de medalii la Campionatele Europene.

Kabaeva a devenit timp de mai mulți ani un membru pro-Kremlin al parlamentului rus. În 2014, ea a fost membru în consiliul de administrație al companiei de stat National Media Group, cu un salariu declarat de 10,5 milioane de dolari pe an.

Georgy Alburov, care lucrează pentru liderul opoziției ruse încarcerat Alexei Navalny, a cerut ca Kabaeva să fie sancționată pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina.

"Ea este beneficiara corupției lui Putin - rudele ei primesc apartamente și case cumpărate cu bani furați de la ruși. Ea este un membru al cercului intim al lui Putin, un membru al familiei sale care profită de poziția sa, a scris el pe Twitter.

În 2008, presa a numit-o pe Alina Kabaeva, pentru prima dată, „Prima Doamnă Secretă” a Rusiei.

Un tabloid rus a informat că Putin se întâlnește cu o femeie care are jumătatea vârsta lui și că va cere divorțul. La scurt timp, ziarul a fost forțat să se închidă, proprietarul său miliardar invocând „dificultăți financiare”.

Citește și: Mărturia unei tinere din Ucraina care a fost trezită de bombardamente și împușcături: ”Am fugit pe balcon"

De atunci, Kremlinul a negat categoric orice relație, iar Putin a nu a abordat niciodată acest subiect. În presa rusă, este considerat riscant să întrebi despre viața amoroasă a lui Vladimir Putin.

„Întotdeauna am avut un sentiment negativ despre oamenii care își vâră nasurile mucioase și fanteziile erotice în viețile altora”, a spus Putin o dată, conform The Sunday Times, care este citat de New York Post.

Zvonurile despre relația Alinei Kabaeva cu Vladimir Putin s-au răspândit în iunie 2013, când Putin a divorțat de soția sa, Lyudmila Putina, fostă însoțitoare de bord și mamă celor două fiice ale sale.

„Îmi plac toate femeile rusoaice”, zicea atunci președintele Rusiei, în speranța că va scăpa de întrebările referitoare la femeia în viața lui.

Se zvonește că ea este mama a patru copii, pe care îi are cu Putin, care mai are două fiice adulte din căsnicia încheiată în 2013.

Cel mai mare copil al lui Kabaeva este un băiat născut în 2009. Ea a născut și o fată în 2013.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a început în zorii zilei de 24 februarie, iar imagini tulburătoare au fost surprinse încă din primele ore ale războiului.

Vezi cum s-au descurcat echipele la marea finală Dancing on Ice: Vis în doi ▶ Noul episod e în AntenaPLAY