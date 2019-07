Atac violent al lui Donald Trump vizând alese democrate de ”stânga radicală”, pe care le îndeamnă să ceară scuze ţării

Preşedintele american Donald Trump a atacat din nou, cu virulenţă, alese democrate de ”stânga radicală”, apreciind că ele ar trebui să ceară iertare ţării lor, relatează AFP.

Tweeturile locatarului Casei Albe, care a îndemnat în weekend anumite alese democrate ”să se întoarcă” de unde vin, au provocat indignare în tabăra democrată, care a denunţat duminică declaraţii ”rasiste” şi ”xenofobe”.

If Democrats want to unite around the foul language & racist hatred spewed from the mouths and actions of these very unpopular & unrepresentative Congresswomen, it will be interesting to see how it plays out. I can tell you that they have made Israel feel abandoned by the U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

”Când alesele de stânga radicală vor cere ele însele iertare ţării noastre, poporului Israelului şi chiar Preşedintelui pentru (...) lucrurile teribile pe care le-au spus?”, a scris şeful statului american luni pe Twitter.

When will the Radical Left Congresswomen apologize to our Country, the people of Israel and even to the Office of the President, for the foul language they have used, and the terrible things they have said. So many people are angry at them & their horrible & disgusting actions!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

”Atâţia oameni sunt furioşi pe ele şi declaraţiile lor oribile şi respingătoare”, a adpugat el.

Trump nu citează vreun nume, însă pare să se refere la tinere alese în Congres ca Alexandria Ocasio-Cortez - în New York, Ilhan Omar - în Minnesota, Ayanna Pressley - în Massachusetts sau Rashida Tlaib, în Michigan.

Alexandria Ocasio-Cortez, născută a New York, este originară din Porto Rico, un teritoriu american.

Ilhan Omar a venit în Statele Unite ca refugiată, din Somalia, pe când era minoră.

Rashida Tlaib este prima americană de origine palestiniană membră a Congresului.

Aleşi republicani au păstrat până acum tăcerea.

Însă premierul britanic demisionar Theresa May a denunţat luni drept ”total inacceptabile” declaraiile preşedintelui Statelor Unite.

Sursa : news.ro