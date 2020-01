Atenţionare de călătorie emisă de MAE - În Australia se menţine pericolul privind incendiile de vegetaţie

"Informaţii în timp real despre zonele afectate de fum pot fi consultate accesând website-ul http://www.bom.gov.au/catalogue/warnings/air-pollution.shtml, cu precizarea că situaţia concentraţiei factorilor de poluare sau a calităţii aerului respirabil se poate modifica în timp scurt, în funcţie şi de evoluţiile meteorologice, specifice anotimpului cald din regiune", arată MAE.

Cetăţenii români care se află în Australia sunt sfătuiţi să se informeze cu atenţie înainte de orice deplasare, să descarce şi să utilizeze aplicaţiile oferite de guvernele locale: Fires near me NSW - https://www.rfs.nsw.gov.au/fire-information/fires-near-me, VicEmergency - http://www.emergency.vic.gov.au/respond, Alert SA (pentru Australia de Sud), Emergency WA (în Australia de Vest) şi să ia în considerare riscurile la care se pot supune înainte de a călători într-o zonă afectată de incendii. Orice deplasare în zonele afectate de incendii sau în regiunile care se află sub o alertă este un risc asumat individual.

În cazuri urgente sau dacă se observă foc în zonă, se recomandă apelarea, cu prioritate, a numărului unic local de urgenţă 000.

Se recomandă, de asemenea, urmărirea cu atenţie a informaţiilor transmise prin postul naţional de televiziune ABC, precum şi prin radio ABC, pe următoarele frecvenţe: Canberra: 549 AM / 666 AM; Sydney: 702 AM; Melbourne: 774 AM; Adelaide: 891 AM/639 AM; Perth: 720 AM/684 AM. Frecvenţele disponibile pentru alte zone/oraşe din Australia pot fi obţinute accesând http://reception.abc.net.au/.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Sydney: +61 (2) 92993764 (competenţă pentru statele New South Wales, Queensland şi Northern Territory), precum şi ale Biroului Consular Melbourne: +61 (3) 99783804; +61 (3) 99783806 (competenţă pentru statul Victoria, Tasmania, Australia de Sud şi Australia de Vest), apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Consulatului General al României la Sydney: +61401558844, respectiv al Biroului Consular Melbourne: +61410599155.