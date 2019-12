Cine este autorul atacului armat de la Moscova. Un al doilea agent FSB a murit

Preşedintele Vladimir Putin, un fost agent KGB şi un un fost director FSB (1998-1999), participa de altfel, joi, la momentul faptelor, la o ceremonie care marca aceste sărbători profesionale.

Atacul a avut loc în plin centrul Moscovei, la aproximativ zece minute de Kremlin, sediul preşedinţiei, un cartier în care prezenţa poliţiei este în continuare densă.

PERMIS DE PORT DE ARMĂ

Presa rusă a dezvăluit percheziţii nocturne la domiciliul suspectului, la Podolsk, un oraş cu 300.000 de locuitori situat la aproximativ 40 de kilometri de centrul capitalei ruse. Mai multe arme erau înregistrate în mod legalpe numele acestuia.

Ziarul Komsomolskaia Pravda a dicutat cu unul dintre antrenorii de tir ai sportivului ucis.

”El discuta normal, venea la curs într-o parka neagră, lungă. I se propunea să o dea jos, dar spunea că îi e bine aşa”, a declarat instructorul Oleg Solovici, care nu a remarcat nimic ”anormal”.

”Deţinea o puşcă cu ţeava ghintuită de 7,62 milimetri, cu toate autorizaţiile, ceea ce înseamnă că, de cel puţin cinci ani deţinea (legal) o puşcă de vânătoare. Asta înseamnă că statul avea încredere în el”, a relevat el.

O vecină, intervievată de postul REN-TV, s-a declarat ”şocată. Este o familie (atacatorul şi mama sa) bună”.

Mai multe publicaţii au difuzat o fotografie cu corpul celui care este prezentat ca fiind atacatorul, un bărbat corpolent, cu sânge pe faţă, care poartă ochelari şi o barbă scurtă grizonantă.

The identity of the terrorist in established: Evgeny Manyurov 39-year-old

— dimpenewscom1 (@dimpenewscom1)

Rusia a fost teatrul a numeroase atentate în anii 2000, în legătură cu Războiul din Cecenia împotriva separatiştilor, iar apoi în legătură cu rebeliuea islamistă care a însângerat Caucazul de Nord.

În 2010, un dublu atentat-sinucigaş a vizat metroul din Moscova. Una dintre explozii a avut loc în staţia de metrou Lubianka. FSB a fost vizat, de asemenea, în octombrie 2018, când un adolescent în vârstă de 17 ani, care se revendica de la mişcarea anarhistă, s-a detonat într-o filială locală, în nordul ţării, rănind trei angajaţi.

Sursa : news.ro