Tragedie în Indonezia! Bilanțul cutremurului urmat de tsunami a ajuns la 384 de MORȚI și alte sute de răniți

Cea mai mare parte a victimelor au fost înregistrate la Palu, un oraş cu 350.000 de locuitori situat pe coasta de vest a Insulei Sulawesi, a anunţat Sutopo Purwo Nugroho, un purtător de cuvânt al agenţiei, care a solicitat ”personal, voluntari şi utilaje speciale”.

#UPDATE Nearly 400 are killed when a powerful quake sends a tsunami barrelling into the Indonesian island of Sulawesi as hospitals struggle to cope with hundreds of injured https://t.co/AHkjjyPIU3 pic.twitter.com/8rlwpQjueF