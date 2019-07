Boris Johnson se înconjoară de eurosceptici pentru a pune Brexitul în aplicare

Noul premier britanic Boris Johnson s-a înconjurat de eurosceptici duri în noul său Guvern şi promite să părăsească Uniunea Europeană (UE) la 31 octombrie, cu sau fără acord, relatează AFP.

Între miniştrii nou numiţi, fostul bancher Sajid Javid obţine portofoliul Finanţelor, un post strategic în contextul Brexitului, mai ales în cazul unei ieşiri fără acord (”no deal”), care ar putea să genereze turbulenţe economice puternice.

El a fost până miercuri ministru de Interne, un portofoliu preluat de Priti Patel, în vârstă de 47 de ani, o avocată înfocată a Brexitului.

Jacob Rees-Mogg, care a votat în trei rânduri împotriva acordului retragerii din UE negociat de Theresa May, obţine postul ministrului Relaţiei cu Parlamentul.

Boris Johnson a ales alt eurosceptic convins, pe Dominic Raab, în vârstă de 45 de ani, să preia şefia diplomaţiei britanice, un post crucial, în plină criză a petrolierelor cu Iranul.

Raab este adeptul unei suspendări a Parlamentului, dacă este nevoie, pentru a permite o ieşire din UE fără acord, fără a cere aprobarea deputaţilor.

PLECARE ”FĂRĂ CONDIŢII”

În primul său discurs pe care l-a susţinut în faţa numărului 10, pe Downing Street, sub privirile partenerei sale Carrie Symonds, Boris Johnson a promis cu hotărâre ”să iasă din UE la 31 octombrie, fără condiţii”.

Această nouă dată-limită - care cade peste 100 de zile - a fost stabilită după două amânări ale Brexitului, prevăzut iniţial la 29 martie, din cauza respingerii acordului vivorţului încheiat de May cu Bruxellesul.

Johnson a repetat că este pregătit de o ieşire fără acord, denunţând ”pesimismul” opozanţilor Brexitului, care se tem de consecinţele economice ale unei rupturi brutale, după 46 de ani de Uniune.

El l-a numit consilier pe Dominic Cummings, directorul controversat al campaniei oficiale în favoarea Brexitului în referendumul din iunie 2016, potrivit unei surse apropiate echipei sale.

Înainte să sosească la Downing Street, mai mulţi miniştri au plecat din guvern, marcându-şi astfel opoziţia faţă de eventualitatea unei ieşiri din UE fără acord.

Fostul primar al Londrei este foarte popular în rândul activiştilor conservatori, fermecaţi de energia şi glumele sale, însă el nu se bucură nici pe departe de unanimiate în rândul publicului larg.

Cota popularităţii sale în rândul britanicilor atinge doar 31%, potrivit unui sondaj YouGov publicat miercuri.

PRIMELE SINCOPE

Prima sa zi la putere a fost marcată de mai multe sincope - activişti ecologişti de la Greenpeace i-au blocat scurt timp drumul în timp ce se ducea cu maşina la Palatul Buckingham pentru a fi învestit de către regină.

Iar în centrul Londrei, mii de persoane au manifestat împotriva sa, unii cu pancarte care proclamau ”Daţi-l pe Johnson afară!” sau ”Treziţi-mă din acest coşmar”.

HAPPENING NOW: Hundreds of people have taken to the streets of London to protest against Boris Johnson becoming the U.K.’s new prime minister

— Bloomberg TicToc (@tictoc)

”Este un rasist, un xenofob, un mincinos”, a declarat pentru AFP una dintre manifestante, Valentina Frasca, o profesoară în vârstă de 37 de ani.

Boris Johnson s-a declarat convins că va obţine un ”acord mai bun” ca al Theresei May, dar nu şi-a prezentat strategia.

Liderii UE au anunţat că ei nu vor modifica ”acordul retragerii”, încheiat cu greu, care stabileşte condiţiile divorţului, dar că sunt pregătiţi să examineze din nou ”declaraţia politică”, cea care pune bazele viitoarei relaţii între regatul Unit şi UE după Brexit.

”Abia aştept să ne întâlnim, pentru a discuta - în detaliu - despre cooperarea noastră”, i-a scris miercuri lui Johnson Donald Tusk, preşedintele Consiliului European.

Premierul irlandez Leo Varadkar l-a avertizat pe Boris Johnson că ”să sugereze că poate exista un acord cu totul nou, negociat în câteva săptămâni sau luni, nu este absolut deloc realist”, a declarat el miercuri la RTE.

De cealaltă parte a Atlanticului, optimismul e mai mare. Preşedintel american Donald Trump, unul dintre primii care l-au felicitat pe Boris Johnson, este convins că acesta va fi ”genial”.

