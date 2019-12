Budapesta, Varşovia, Praga şi Bratislava se unesc împotriva populiştilor aflaţi la putere în cele patru ţări

Al patrulea semnatar al ”pactului” este Matus Vallo, primarul Bratislavei, care provine din rândul activiştilor locali şi care nu este afiliat politic într-o ţară condusă de stânga populistă slovacă.

În Declaraţie, ei îşi iau angajamentul comun de a promova ”libertatea şi demnitatea umane, democraţia, egalitatea, statul de drept, justiţia socială, toleranţa şi diversitatea culturală”.

Primarul Budapestei, în vârstă de 44 de ani, vede în această alianţă ”un nou capitol”, care permite ”protejarea a ceea ce există bun în apartenenţa europeană”, în contextul în care guvernele celor patru ţări din Europa de Est întreţin relaţii agitate cu instituţiile comunitare de la Bruxelles în subiecte ca migraţia, justiţia sau corupţia.