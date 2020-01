FOTO | Cântăreața Adele, fotografie horror! Este numai piele și os! Fanii au fost îngrijorați felul în care oasele îi "străpung" pielea

”Adele s-a așezat foarte aproape de mine și de prietena mea. Eram atât de fericite! Am vorbit un pic, apoi Harry Styles a venit și s-a așezat aături de noi. Am făcut o fotografie cu Harry și am discutat vreo 15 minute”. Apoi Lexi a relatat cum a aflat câte kilograme a slăbit artista a cărei ușoară transformare fizică o văzuse în niște concerte din anul 2019. ”Mi-a spus că a pierdut 45 de kilograme, că a fost o experiență nebunească, dar pozitivă. Avea aerul unei femei fericite și era magnifică”, a spus tânăra americancă.

Relatarea lui Lexi Larson, ce se consideră extrem de norocoasă fiindcă a întâlnit pe plajă un asemenea star, s-a încheiat cu o explicație. A încercat și ea să facă o fotografie cu vedeta britanică, dar Adele a refuzat politicos. „Ea a spus nu pentru că nu a vrut să atragă atenția paparazzilor sau pentru că era cu copilul ei”, a spus Lexi.