Cântăreaţa britanică Vera Lynn, simbol al rezistenţei şi speranţei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a murit

Născută în Londra, în 1917, Vera Lynn a rămas în memoria publicului şi cu interpretările „The White Cliffs Of Dover”, „There'll Always Be An England”, „I'll Be Seeing You”, „Wishing” şi „If Only I Had Wings”.

În semn de omagiu, prim-ministrul Boris Johnson a spus că „farmecul şi vocea ei magică au fermecat şi înălţat ţara noastră în unele dintre cele mai întunecate momente”.

„Vocea ei va trăi mai departe pentru a ridica moralul generaţiilor care vor veni”, a mai spus el.

Veteranul Tom Moore, cunoscut pentru că a strâns donaţii în valoare de 32 de milioane de lire sterline pentru NHS în timpul acestei pandemii, a transmis: „Chiar credeam că Vera Lynn va trăi mai mult, a vorbit atât de bine la televizor recent. M-a impresionat în Burma şi a rămas importantă pentru mine pe parcursul întregii vieţi”.

Katherine Jenkins, care luna trecută, la 75 de ani de la Ziua Victoriei, a cântat piesele lui Lynn din timpul războiului, a declarat: „Nu pot găsi cuvinte pentru a spune cât de mult am adorat-o pe această doamnă minunată”.