Cât a crescut Afraa, ”copilul miracol” născut sub dărâmăturile din Siria. A supraviețuit seismului și a primit o șansă la viață

Povestea micuței Afraa emoționat oamenii din întreaga lume, la începutul acestui an, după ce a fost găsită sub dărâmăturile cutremurului din Siria. Ea a supraviețuit deși mama ei și-a pierdut viața și la 6 luni distanță trăiește alături de familia adoptivă.

Când Afraa a fost găsită printre dărâmăturile unei clădiri prăbușite din Siria, bebelușul nou-născut încă era atașat ombilical de mama sa, care din nefericire s-a stins din viață, imediat după naștere. Imaginile cu salvarea fetiței de sub ruinele cutremurului devastator care a avut loc în luna februarie a acestui an a devenit viral și a emoționat o lume întreagă. De atunci, „copilul miracol” și-a revenit remarcabil și este un bebeluș cât se poate de normal, transmite bbc.com.

Ce mai face acum bebelușul născut sub dărâmăturile din Siria. Cât de mult a crescut micuța Afraa

La 6 luni de la tragicul sfârșit al mamei sale, dar și de la miraculoasa ei supraviețurile, Afraa crește fericită alături de unchiul și mătușa ei. Cei doi au înfiat-o pe micuță care acum crește alături de o familie numeroasă, alături de ceilalți șapte copii ai cuplului, în orașul sirian Jindayris, nu departe de granița cu Turcia.

„Este încă foarte mică, dar îmi aminteşte de tatăl ei şi de sora ei Nawara, în special e3 zâmbetul ei. Şi ei au murit în cutremur”, a declrat unchiul ei, Khalil al-Sawadi, în timp ce o legăna în brațe pe fetița zâmbitoare. „Îşi petreceau adesea timpul la noi”, a adăugat acesta potrivit sursei citate.

Pe data de 6 februarie 2023, un cutremur devastator a zguduit Sud-Estul Turciei și Nordul Siriei, numărul victimelor depășind 44.000 de oameni. Imediat după ce seismul a lovit orașul Jindayris, mama micuței a intrat în travaliu și a născut sub dărâmăturile casei lor. Din nefericire, aceasta a murit înainte ca salvatorii să-i găsească, iar bebelușul a fost singurul supraviețuitor din familie - tatăl ei, Abu Rudaina, şi ceilalți patru fraţi ai ei s-au stins din viață, de asemenea, printre ruine.

Unchiul micuței își amintește perfect momentul în care a scosc-o pe Afraa de sub dărâmături: „Acoperișul căzuse peste ei. M-a sunat cineva și mi-a spus că au găsit cadavrul unei femei. De îndată ce am ajuns, am început să sap, apoi am auzit o voce. Era bebelușul Afraa încă atașat de mama ei. Am fost hotărâți să o salvăm, știam că va fi singura fi singura rămasă din familia ei”, a mai povestit Khalil.

Micuța a fost o luptătoare încă din primele clipe de viață și deși mama ei a murit la naștere, ea a supravieţuit timp 10 ore sub dărâmături, până când a fost salvată. Ulterior, ea afost imediat transportată la spital, unde a ajuns cu mai multe vânătăi și cu probleme de respirație, din cauza prafului ihalat.

La 6 luni distanță, însă, aceasta s-a recuperat complet și este un copil ce radiază fericire. Cu toate acestea, ultima perioadă nu a fost ușoară pentru noua ei familie.

Micuța a fost hrănită la sânul mătușii sale. Cum a fost posibil

Din cauza mediatizării cazului, oamenii din întreaga lume s-au oferit să o adopte pe fetița născută printre dărâmăturile din Siria. Din acest motiv, spun cei doi soți, au fost nevoiți să dovedească faptul că sunt într-adevăr rude pentru a avea prioritate. Hala au făcut și un test ADN pentru a demontra legătura ei de sânge cu aceasta, iar rezultatul l-au așteptat „timp de 10 zile”.

Unchiul ei a dezvăluit și că fost nevoiți să ia măsuri de siguranță suplimentare pentru că se temeau că cea mică ar fi putut fi răpită. „Atât poliția civilă, cât și cea militară ne-a ajutat să o protejăm”, spune el. „Erau o mulțime. Au rămas în camera de lângă Afraa și au vegheat-o zi și noapte”.

După ce a fost externată, unul dintre primele lucruri pe care le-au făcut părinții adoptivi a fost să îi ofere un nume: Afraa, după mama ei.

„Acum este unul dintre copiii mei”, spune Khalil. „Nu pot să petrec prea mult timp departe de ea. Când va crește, îi voi spune ce s-a întâmplat și îi voi arăta pozele mamei, tatălui și fraților ei”, a mărturisit bărbatul.

Mai mult, în mod miraculos, la doar trei zile distanță, soția sa Halal care era însărcinată a adus pe lume al șaptelea lor copil, tot o fetiță, și astfel le-a putut hrăni la sân pe amândouă.

Deși timp de două luni, au locuit cu toții într-un cort, unde viaţa a fost „extrem de dificilă, era foarte cald şi aveam doi bebeluşi de care trebuia să avem grijă”, acum au reușit să își găsească o casă, unde locuiesc cu chirie.