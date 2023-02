Miracolul de sub dărâmături! O mamă și bebelușul de zece zile au supraviețuit 4 zile sub ruine în urma cutremurului din Turcia

La câteva zile de la cutremurul care a devastat Turcia, salvatorii încă mai caută oameni sub dărâmături și în mod miraculos, chiar au mai fost persoane găsite în viață. Este și cazul unei mame care a reușit să supraviețuiască alături de bebelușul născut de doar zece zile sub dărâmături. Ba chiar mai mult, a reușit să-și păstreze calmul și să-l hrănească pe micuț.

Necla Camuz a născut un băiat perfect sănătos pe 27 februarie și nici prin cap nu-i trecea la câteva zile distanță avea să se gândească dacă ea și fiul ei va mai supraviețui.

„Plănuiești multe lucruri când ai un bebeluș și apoi... dintr-o dată ești sub dărâmături”, a spus ea pentru BBC.

Coincidență sau nu, ea și-a numit bebelușul „Yagiz”, adică „curajos”, fapt care avea să se dovesească la scurt timp, după ce au fost prinși sub dărâmături.

Cum au supraviețuit cutremurului mama și fiul ei nou născut

Necla locuia alături de familia ei la etajul doi al unui bloc de cinci etaje din provincia Hatay, din sudul Turciei, în care s-a simțit mereu în siguranță. În momentul în care a început cutremurul, femeia își hrănea bebelușul. Primul impuls al femeii a fost să meargă la soțul ei care se afla în camera alăturată cu fiul lor mai mare.

Citește și: Cum au fost găsite două femei la o săptămână după cutremurul din Turcia. Minerii au auzit un sunet: „Lucrăm 24 de ore, fără somn”

„Când a început cutremurul, am vrut să mă duc la soțul meu care era în cealaltă cameră, iar el a vrut să facă același lucru. Dar când a încercat să vină la mine cu celălalt fiu al nostru, dualpul a căzut peste ei și le-a fost imposibil să se miște. Pe măsură ce cutremurul a crescut, zidul a căzut, camera tremura, iar clădirea își schimba poziția. Când s-a oprit, nu mi-am dat seama că am căzut cu un etaj mai jos. Le-am strigat numele, dar nu am primit niciun răspuns”, a povestit ea.

Din fericire pentru ea și nou născut, un dulap care a căzut lângă ea a blocat o bucată mare de beton căzută din tavan care i-ar fi zdrobit. Mama în vârstă de 33 de ani a rămas cu bebelușul pe piept timp de 4 zile până când a fost găsită de salvatori. A trecut prin clipe grele în care nu mai știa dacă soțul și fiul ei mai mare mai trăiesc sau nu. Însă a decis că trebuie să-și păstreze calmul, mai ales pentru puiul de om pe care abia îl adusese pe lume. Pentru a nu muri de foame a încercat fără succes să-și bea propriul lapte. Pe cel mic, însă, a reușit să-l alăpteze.

Salvată după patru zile, Necla a pierdut noțiunea timpului. Ce a spus ea după acest impas: „Cred că dacă bebelușul meu nu ar fi fost suficient de puternic”

Necla auzea pași și voci în depărtare însă la început, strigătele sale nu au fost auzite și s-a gândit chiar că va rămâne acolo fără să fie găsită.

„Este cineva acolo? Mă aude cineva?”, a strigat ea. A folosit bucăți mici de moloz pentru a lovi în dulapul căzut peste ea. Îi era frică să lovească suprafața de deasupra ei în caz că se prăbuși. „Am fost îngrozită”, mai spune ea.

Însă salvarea ei a venit la mai bine de 90 de ore de când stătea sub dărâmături. Necla a auzit sunetul câinilor care lătrau și inițial a crezut că visează, însă totul era real.

Citește și: "Ochii mei erau plini de lacrimi". Povestea din spatele acestei fotografii a făcut înconjurul internetului

„Ești bine? Bate o dată pentru da”, a strigat cineva în moloz. „În ce apartament locuiți?"

Mama și bebelușul ei au fost scoși de sub dărâmături, iar când salvatorii au întrebat-o de vârsta bebelușlui, ea nu a putut răspunde sigur, ea știind doar că avea zece zile când a avut loc cutremurul.

Atât ea cât și bebelușul au fost duși la spital, iar acolo s-a întâlnit cu alți membri ai familiei care i-au spus că soțul și fiul ei au fost salvați de sub dărâmături, însă au fost transferați la câteva ore distanță la un spital din provincia Adana, după ce au suferit răni grave la picioare.

Cei patru s-au regăsit, iar o imagine cu cei doi soți și cei doi fii ai lor, poate fi văzută aici.

În mod miraculos, Necla și Yagiz, nu au suferit răni grave și au stat în spital doar 24 de ore.

Din nefericire, la externare, Necla nu mai avea unde să meargă „acasă”, așa că a fost dusă la un cort improvizat pentru victimele cutremurului.

Fericită că a trecut peste această cumpănă mare din viața lor, Necla spune că este fericită că fiul ei, bebeluș fiind, nu-și va aminti cele întâmplate.

„Cred că dacă bebelușul meu nu ar fi fost suficient de puternic pentru a face față acestui lucru, nici eu nu aș fi fost. Sunt foarte fericită că este un copil nou-născut și nu-și va aminti nimic", explică ea.

Provocări dure și tensiuni pe măsură în lupta pentru imunitate ▶ Vezi episodul nou America Express în AntenaPLAY