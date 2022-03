Ce a publicat refugiata Yulia Chernitskaya, la scurt timp după ce a primit bani de la un român, în benzinărie. Mesajul emoționant

La scurt timp după ce a povestit despre gestul impresionant de care a avut parte de la un român, antrenoarea de fitness originară din Odessa a publicat un nou mesaj emoționant. De când a plecat din țara de origine de teama bombardamentelor tânăra a militat împotriva războiului, pe rețelele sociale.

Ce a transmis refugiata Yulia Chernitskaya la scurt timp după ce a primit bani de la un român

"Lumea nu va fi salvată de frumusețe. Lumea va fi salvată prin iubire! Gândește-te doar la aceste cuvinte, la ceea ce vreau să spun.

Inamicul este motivat și se hrănește cu mânia și ura noastră față de el, dar numai dragostea îl poate ucide. Până la urmă, este precum un vampir care se uită la lumină", a scris Yulia Chernitskaya, pe Facebook.

Citește și: Situație fără precedent la Casa Regală Britanică! Ce decize s-a luat în contextul răboiului declanșat de Rusia în Ucraina

Yulia Chernitskaya este antrenoare de fitness, are 36 de ani și asemnea altor aproximativ 400.000 de conaționali, s-a refugiat în țara noastră, de teama invaziei rușilor în Ucraina. Mama a patru copii a povestit pe rețelele sociale că gestul unui român a emoționat-o până la lacrimi.

Yulia Chernitskaya a avut de-a face cu un bărbat român de aproximativ 65 de ani care i-a oferit bani într-o benzinărie, când și-a dat sema că este din Ucraina.

Ucraineana Yulia Chernitskaya a primit ajutor de la un român

Antrenoarea de fitness de origine ucrineană a publicat pe contul său de Facebook o imagine cu 2 banconte de câte 100 de lei. Femeia a mărturisit că i-a primit de la un român care și-a dorit să o ajute, având în vedere că este refugiată.

Femeia a menționat că bărbatul i-a oferit cei 200 de lei fără să știe că 4 copii o așteptau.

Citește și: Orașul considerat de Volodimir Zelenski „locul potrivit" pentru discuţii de pace la nivel înalt între Rusia și Ucraina

„Am primit acești bani de la bărbat de 60-65 de ani la benzinărie, când am ieșit la mașină după ce am plătit combustibilul. Și-a șters parbrizul și m-a întrebat: Ucraina? (în limba română) Răspunsul meu a fost: Ucraina. Probabil m-a așteptat când a văzut plăcuțele de înmatriculare ucrainene Și-a deschis portofelul și mi-a dat 100 de lei spunând „Slavă Ucrainei!”. Am început să plâng. Am refuzat să iau banii pentru că și el avea o mașină veche și nu părea foart înstărit. Dar și-a mai deschis portofelul și mi-a mai dat 100 de lei.

La urma urmei, el nu știe că 4 copii mă așteptau acasă. Bine ca nu i-am spus, ca altfel își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar el nu m-a lăsat. Dacă din întâmplare omul ăsta îmi citește postarea - să știi că ai ajutat o mamă a 4 copii. M-am urcat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile ca să mă pot mișca și nu înțelegeam! Cum așa!!! Întreaga lume ne susține și ne ajută! Ne dau locuințe gratis, mâncare, haine, bani!”, a scris femeia pe contrul său de Facebook.

Probele de foc se țin lanț pentru Chefi și concurenți în Meteora ▶ Noul episod Chefi fără limite e în AntenaPLAY