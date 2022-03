Gestul unui român care a impresionat-o până la lacrimi pe o refugiată din Ucraina. Ce i s-a întâmplat Yuliei Chernitskaya

Yulia Chernitskaya este antrenoare de fitness, are 36 de ani și asemnea altor aproximativ 400.000 de conaționali, s-a refugiat în țara noastră, de teama invaziei rușilor în Ucraina. Mama a patru copii a povestit pe rețelele sociale că gestul unui român a emoționat-o până la lacrimi.

Yulia Chernitskaya a avut de-a face cu un bărbat român de aproximativ 65 de ani care i-a oferit bani într-o benzinărie, când și-a dat sema că este din Ucraina.

Ucraineana Yulia Chernitskaya a primit ajutor de la un român

Antrenoarea de fitness de origine ucrineană a publicat pe contul său de Facebook o imagine cu 2 banconte de câte 100 de lei. Femeia a mărturisit că i-a primit de la un român care și-a dorit să o ajute, având în vedere că este refugiată.

Femeia a menționat că bărbatul i-a oferit cei 200 de lei fără să știe că 4 copii o așteptau.

„Am primit acești bani de la bărbat de 60-65 de ani la benzinărie, când am ieșit la mașină după ce am plătit combustibilul. Și-a șters parbrizul și m-a întrebat: Ucraina? (în limba română) Răspunsul meu a fost: Ucraina. Probabil m-a așteptat când a văzut plăcuțele de înmatriculare ucrainene Și-a deschis portofelul și mi-a dat 100 de lei spunând „Slavă Ucrainei!”. Am început să plâng. Am refuzat să iau banii pentru că și el avea o mașină veche și nu părea foart înstărit. Dar și-a mai deschis portofelul și mi-a mai dat 100 de lei.

La urma urmei, el nu știe că 4 copii mă așteptau acasă. Bine ca nu i-am spus, ca altfel își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar el nu m-a lăsat. Dacă din întâmplare omul ăsta îmi citește postarea - să știi că ai ajutat o mamă a 4 copii. M-am urcat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile ca să mă pot mișca și nu înțelegeam! Cum așa!!! Întreaga lume ne susține și ne ajută! Ne dau locuințe gratis, mâncare, haine, bani!”, a scris femeia pe contrul său de Facebook.

Antrenoarea de fitness le-a mulțumit tuturor celor care au ajutat-o de când a decis să părăsească Ucraina invadată de ruși. Chiar dacă este recunoscătoare pentru bunătatea de care a avut parte în țara noastră își dorește ca acest coșmar, războiul, să se termine cât mai curând.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a început în zorii zilei de 24 februarie, iar imagini tulburătoare au fost surprinse încă din primele ore ale războiului.

Occidentul a intensificat în ultimele zile furnizarea de arme către Ucraina, pentru a ajuta țara să se apere împotriva invaziei Rusiei, iar răspunsul Kremlinului nu a întârziat să apară.

Kremlinul a acuzat pe 28 februarie Uniunea Europeană de comportament ostil faţă de Rusia, şi a specificat că furnizarea de arme către Ucraina a fost „periculoasă şi destabilizatoare”.

Volodimir Zelenski, mesaj din timpul războiului cu Rusia: „Războiul trebuie să se termine”

Volodimir Zelenski transmite zilnic mesaje din miezul războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Le sunt recunoscător ruşilor care susţin Ucraina şi ies în stradă în fiecare zi şi luptă pentru noi şi pentru ei înşişi. Ei luptă pentru pace. Războiul trebuie să se termine. Este necesar să ne aşezăm la masa negocierilor, dar pentru discuţii oneste şi de fond şi în interesul oamenilor, nu pentru o veche ambiţie criminală. Lumea nu crede în viitorul Rusiei, nu vorbeşte despre asta. Nu există un singur cuvânt, nicio singură perspectivă. Ei vorbesc despre noi, ne ajută. Sunt gata să ne ajute cu reconstrucţia după război. Pentru că toată lumea a văzut că, pentru oamenii care se apără atât de eroic, va veni „după război”, a transmis Zelenski zilele trecute.

