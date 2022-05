Ce a transmis Jill Biden, despre vizita în România. „Cum spunea o mamă româncă: inimile noastre nu au graniţe"

Prima Doamnă a SUA a transmis un mesaj pe Twitter, amintind de ceea ce i-a spus o mamă din România și anume că „inimile noastre nu au granițe”. Jill Biden a precizat că SUA se angajează să sprijine Ucraina și aliații SUA.

„Mă întorc acasă, în Statele Unite, aducând cu mine poveştile mamelor şi copiilor pe care i-am întâlnit. Cum spunea o mamă româncă: «inimile noastre nu au graniţe». Ne angajăm să sprijinim Ucraina, poporul ucrainean şi aliaţii şi partenerii noştri", a scris Prima Doamnă a SUA pe Twitter.

Prima Doamnă a SUA a fost vineri şi sâmbătă în România, iar duminică a fost prezentă în Slovacia şi într-o vizită surpriză în Ucraina.

I am returning home to the United States carrying with me the stories of the mothers and children I met.



As a Romanian mother said: "our hearts have no borders." 💕



We are committed to supporting Ukraine, the Ukrainian people, and our Allies and partners.