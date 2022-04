Ce pedepse pot primi fiicele lui Vladimir Putin din partea SUA și UE. Acestea ar putea fi incluse pe listele de sancțiuni

Statele Unite ar putea impune sancţiuni copiilor adulţi ai preşedintelui rus Vladimir Putin încă de miercuri, potrivit unui oficial occidental familiarizat cu planurile, relatează CNN.

Putin are două fiice cu cu fosta sa soţie Liudmila, pe Maria şi Ekaterina, născute în 1985 şi 1986. Casa Albă a declarat că cea mai nouă tranşă de sancţiuni va fi aplicată împreună cu aliaţii europeni.

Administraţia Biden urmăreşte, de asemenea, o extindere a sancţiunilor împotriva Sberbank – cea mai mare instituţie financiară a Rusiei – şi Alfa Bank – un alt mare creditor – a spus oficialul.

Potrivit The Wall Street Journal (WSJ), sancțiunile fac parte din noul pachet de măsuri pe care statele membre ale UE mai trebuie să-l aprobe şi care cuprinde interdicții de călătorie şi îngheţarea activelor pentru oameni de afaceri, politicieni, oficiali ruşi şi familiile lor.

Digi24 precizează că SUA ar putea să anunțe măsuri similare, care să includă două mari bănci ruse, dar și sancțiuni la adresa celor două fiice ale președintelui rus - Maria Putina şi Katerina Tihonova, din prima căsătorie, cu Liudmila Şkrebneva.

Cele două fete din prima căsătorie a lui Putin au fost ţinute departe de viaţa publică, iar mulţi nici nu ştiu cum arată sau cu ce se ocupă ele.

Maria Putina ar fi co-proprietara companiei Nomeko, implicată în construcţia unui centru oncologic dintr-o suburbie a Sankt-Petersburgului, iar Katerina Tihonova conduce un Institut pentru studierea inteligenţei artificiale la Universitatea de Stat din Moscova, potrivit revistei Forbes.

Maria Vorontsova este primul copil al liderului de la Kremlin. Tânăra are 36 de ani și este fiica din căsnicia lui Vladimir Putin cu Lyudmila Skhrebneva. S-a născut pe 28 aprilie 1985, la Leningrad, cu câțiva ani înainte ca ea și sora ei mai mică, Katerina, să se mute din țară.

Maria are o carieră interesantă ca om de știință în domeniul endocrinologiei. În ciuda faptului că a fost primul copil al lui Putin, tatăl ei a ales să țină secretă identitatea ei și a celorlalți membri ai familiei.

Fiica cea mare a lui Putin și sora ei mai mică, Katerina, și-au petrecut prima parte din viață în Germania pentru siguranță. În timpul șederii lor acolo, cele două au fost sub supravegherea lui Stasi Matthias Warnig, o cunoștință a tatălui lor.

Vladimir Putin este cunoscut ca un bărbat supraprotector, mai ales când vine vorba de identitatea copiilor săi. Deși acest lucru poate avea legătură cu perioadă în care a lucrat pentru KGB, el a făcut tot ce a putut pentru a-și proteja copiii. Există surse care susțin că Maria și sora ei au fost nevoite să meargă la școală sub identități false.

Maria și-a construit o carieră care este departe de imaginea politică a tatălui ei. Prima ei diplomă a fost în biologie de la Universitatea din Sankt Petersburg. Câțiva ani mai târziu, a absolvit medicina la Universitatea de Stat din Moscova.

Tânăra și-a făcut studiile de doctorat la Centrul de Cercetare endocrinologie din Moscova. În urma cursurilor, Maria a devenit expert în nanism. Se spune că îl consiliază pe Vladimir Putin în probleme de genetică.

