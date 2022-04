Cum arată și cât valorează bolidul blindat în care circulă Vladimir Putin. Mașina îl ferește pe președintele Rusiei de atacuri

Vladimir Putin călătorește într-o limuzină blindată de șapte tone, despre care se spune că ar putea rezista atacurilor cu bombe și arme chimice. Gigantul limuzină Aurus Kortezh are anvelope run-flat, proiectate să reziste când sunt perforate, sticlă armată de 6 centimetri, un sistem de compresie a aerului pentru a proteja împotriva atacurilor cu gaz, blindaj și o ieșire de urgență prin portbagaj, potrivit The Sun.

De asemenea, bolidul recunoaște indicatoarele rutiere și își limitează viteza, iar atunci când se confruntă cu o coliziune, Aurus poate muta automat scaunele pasagerilor într-o poziție mai sigură, strânge toate centurile de siguranță și apoi închide toate ușile și geamurile.

Bolidul a fost construit la institutul auto de stat NAMI din Moscova și realizat din piese produse în Rusia. Kortezh a fost văzut pentru prima dată la o ceremonie de inaugurare în mai 2018.

Bolidul Aurus Kortezh are un motor V8 de 4,4 litri și o lungime de 7 metri și valorează 1.308.900 dolari, bani asigurați din bugetul de stat.

Vladimir Putin, care a inițat un război împotriva Ucrainei, a călătorit anterior cu un Mercedes-Benz S600 Guard Pullman, la fel ca predecesorul său, Dmitri Medvedev. Primul președinte al Rusiei, Boris Elțin, a călătorit cu un Mercedes-Benz S500.

Primele cinci cerințe ale lui Putin ar necesita modificarea constituției Ucrainei.

Iată care sunt cele 6 cerințe ale lui Putin pentru încetarea războiului.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a început în zorii zilei de 24 februarie, iar imagini tulburătoare au fost surprinse încă din primele ore ale războiului.

Occidentul a intensificat în ultimele zile furnizarea de arme către Ucraina, pentru a ajuta țara să se apere împotriva invaziei Rusiei, iar răspunsul Kremlinului nu a întârziat să apară.

Kremlinul a acuzat pe 28 februarie Uniunea Europeană de comportament ostil faţă de Rusia, şi a specificat că furnizarea de arme către Ucraina a fost „periculoasă şi destabilizatoare”.

