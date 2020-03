Cineastul iranian Mohammad Rasoulof, marele câştigător al Berlinalei de anul acesta, convocat să ispăşească o pedeapsă cu închisoarea

Cineastul Mohammad Rasoulof a fost convocat de autorităţile iraniene să ispăşească o pedeapsă de 1 an de închisoare, după patru zile de când filmul lui „There Is No Evil” a câştigat Ursul de Aur la Berlinală.