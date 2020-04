Detalii uimitoare ies la iveală! După primele cazuri de coronavirus, Italia ar fi cerut ajutor altor state membre UE și nimeni nu a răspuns

Nimeni nu se aştepta la această pandemie a coronavirusului, nici măcar comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, care pune lipsa generalizată de reacţie pe seama experienţelor trecute cu viruşi precum SARS (2003) sau MERS (2012), astfel că s-a crezut că în cazul noului virus SARS-CoV-2 va fi o problemă ce urma să fie pusă sub control pe plan local în China, scrie vineri agenţia EFE, care a publicat un interviu cu înaltul oficial european.

''Ceva de proporţii inedite, în mod logic nu era aşteptat. Totuşi, Comisia Europeană a simţit pericolul imediat. Probabil nu am văzut dimensiunea, nimeni nu ar fi putut. Dar am remarcat pericolul. Pe 10 februarie am dat o conferinţă la centrul nostru de răspuns coordonat pentru situaţii de urgenţă şi am spus că era o problemă serioasă pentru sănătatea publică'', explică slovenul Janez Lenarcic.

''La finalul lui februarie devenise clar că echipamentele de protecţie erau o problemă în toată Europa. Cum am aflat-o ? Italia ceruse materiale de acest fel altor state membre (...) şi nimeni nu a răspuns. Atunci au început să sune alarmele Comisiei Europene şi am decis să punem imediat în acţiune toate instrumentele pe care le aveam'', susţine comisarul european.