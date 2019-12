Creatorii satirei Netflix în care Iisus este homosexual, atacaţi cu cocktailuri Molotov. Poliţia braziliană investighează cazul

Nicio persoană nu a fost rănită în atacul care nu a produs pagube, un paznic reuşind să stingă focul, potrivit presei locale şi a mesajelor publicate de companie pe Twitter.

Programul umoristic special „The First Temptation of Christ/ A Primeira Tentação de Cristo”, care are o durată de 46 de minute, a fost criticat încă dinainte de lansarea pe 3 decembrie pe Netflix. Peste 2,3 milioane de oameni au semnat o petiţie prin care cereau înlăturarea lui de pe platformă.

Realizatorii lui au fost acuzaţi de blasfemie. În film, Iisus îl aduce acasă pe iubitul lui, Orlando, pentru a-l prezenta Familiei Sfinte. Din distribuţie fac parte Gregório Duvivier şi Fábio Porchat.

Porta dos Fundos, care a câştigat un premiul Emmy pentru programul special de Crăciun de anul trecut, „The Last Hangover”, în care Iisus şi discopolii erau prezentaţi după o noapte de petrecere, a transmis pe Twitter: „Vom merge mai departe, mai uniţi, mai puternici, mai inspiraţi şi încrezători că ţara va supravieţui acestei furtuni de ură şi că dragostea va triumfa alături de libertatea de exprimare”.