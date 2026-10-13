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Panama, zguduită din nou de un cutremur puternic! Seism de 6,1 grade, la doar câteva zile după cel de 7,7. Ce se știe până acum

Un nou cutremur puternic a zguduit Panama luni seară, la doar câteva zile după seismele devastatoare care au provocat pagube importante în mai multe regiuni ale țării.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 08:46 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 08:48
Panama, zguduită din nou de un cutremur puternic! Seism de 6,1 grade, la doar câteva zile după cel de 7,7. Ce se știe până acum | Shutterstock
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Potrivit informațiilor transmise de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 35 de kilometri.

Panama, zguduită din nou de un cutremur puternic!

O evaluare preliminară a Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS) a indicat însă o magnitudine de 6,1 pentru cutremurul produs în sudul țării. Conform USGS, mișcarea tectonică a fost înregistrată în jurul orei locale 18:20, la aproximativ 18 kilometri vest de localitatea Río Grande, la o adâncime de circa 10 kilometri. Cutremurul vine după două seisme puternice produse vineri.

Noul cutremur a avut loc în contextul unei activități seismice intense, după ce Panama a fost zguduită vineri de două seisme cu magnitudini de 7,7 și 6,6. Acestea au provocat prăbușiri de clădiri în apropierea epicentrului și au determinat evacuări în mai multe zone ale țării.

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Potrivit agenției de presă Associated Press (AP), autoritățile au raportat pagube în toate cele zece provincii ale statului și în două teritorii indigene. Printre cele mai afectate regiuni se numără Herrera, Veraguas, Coclé și Los Santos.

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Bilanțul prezentat de autoritățile pentru protecție civilă indica cel puțin 27 de persoane rănite, cu leziuni de la ușoare la moderate. De asemenea, sute de locuințe și clădiri publice au fost avariate. Evaluările continuă, iar amploarea pagubelor ar putea fi actualizată pe măsură ce echipele ajung în comunitățile izolate.

Autoritățile au declarat stare de urgență

Guvernul din Panama a declarat stare de urgență sâmbătă, în urma cutremurelor și a replicilor care au continuat să se producă. Conform AP, printre clădirile afectate se numără școli, unități medicale, hoteluri, biserici și sedii administrative. Au fost raportate, de asemenea, avarii la drumuri și poduri.

În localitatea La Villa de Los Santos, mai multe locuințe și o biserică istorică s-au prăbușit. În unele zone, accesul echipelor de intervenție a fost îngreunat de alunecările de teren și de deteriorarea infrastructurii rutiere.

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Noul seism de luni readuce în atenție riscul replicilor după cutremurele majore. Potrivit EMSC, Panama înregistrase peste 300 de replici după cutremurul cu magnitudinea 7,7 produs vineri.

Până la primele informări despre seismul de luni seară, nu existau raportări imediate privind victime sau pagube materiale noi. Situația rămâne însă în atenția autorităților, în condițiile în care regiuni întregi continuă să evalueze efectele cutremurelor precedente.

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