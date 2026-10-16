Alertă de cutremur cu magnitudinea 9,9 în Japonia! Milioane de oameni, avertizați de autorități. Ce s-a întâmplat, de fapt

Agenția Meteorologică Japoneză a emis eronat avertizarea pentru un cutremur de magnitudine 9,9. La scurt timp a retras-o și și-a cerut scuze. Iată ce s-a întâmplat.

Alertă de cutremur cu magnitudinea 9,9 în Japonia, retrasă după doar câteva minute | Shutterstock, USGS

Locuitorii din Japonia au fost avertizați astăzi cu privire la un cutremur fără precedent, cu magnitudinea de 9,9, însă Agenția Meteorologică Japoneză a retras ulterior avertizarea și și-a prezentat scuzele, potrivit unei surse.

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Alertă de cutremur cu magnitudinea 9,9 în Japonia! Autoritățile au retras avertizarea în doar câteva minute

Locuitorii Japoniei au fost îngroziți să primească astăzi o alertă care îi avertiza că urmau să fie loviți de cel mai puternic cutremur din istorie.

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Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) a emis o alertă privind producerea unui cutremur cu magnitudinea de 9,9 la scurt timp după prânz (ora 04:00 în Regatul Unit).

Alerta a fost însă anulată rapid, la aproximativ opt minute de la emitere. Autoritățile au retras avertizarea și au convocat o conferință de presă pentru a-și cere scuze pentru eroare.

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JMA a explicat că sistemul de avertizare estimase greșit magnitudinea cutremurului, ceea ce a dus la emiterea alertei la ora locală 12:40.

Locuitorii din regiune au fost informați că un cutremur de o magnitudine fără precedent, de 9,9, se produsese în Insulele Kurile la ora 12:36. Aceștia au fost avertizați și că se vor resimți trepidații puternice în Hokkaido, Tohoku și regiunea Kanto.

Aproximativ opt minute mai târziu, la ora 12:48, JMA a anulat alerta.

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Potrivit datelor seismice, în jurul orei 12:39 s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 6,9 în apropierea Peninsulei Kamceatka. În Hakodate, pe insula Hokkaido, a fost înregistrat și un seism de magnitudine 1. Nu au fost însă raportate zguduiri puternice și nici riscul producerii unui tsunami.

Anunțul că Japonia fusese lovită de un cutremur catastrofal, cu magnitudinea de 9,9, a provocat panică în rândul populației. Pentru a calma spiritele și a clarifica faptul că alerta fusese emisă din greșeală, JMA a organizat o conferință de presă la ora 14:00, ora locală.