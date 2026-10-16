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Alertă de cutremur cu magnitudinea 9,9 în Japonia! Milioane de oameni, avertizați de autorități. Ce s-a întâmplat, de fapt

Agenția Meteorologică Japoneză a emis eronat avertizarea pentru un cutremur de magnitudine 9,9. La scurt timp a retras-o și și-a cerut scuze. Iată ce s-a întâmplat.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 11:22 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 11:22
Alertă de cutremur cu magnitudinea 9,9 în Japonia, retrasă după doar câteva minute | Shutterstock, USGS
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Locuitorii din Japonia au fost avertizați astăzi cu privire la un cutremur fără precedent, cu magnitudinea de 9,9, însă Agenția Meteorologică Japoneză a retras ulterior avertizarea și și-a prezentat scuzele, potrivit unei surse.

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Alertă de cutremur cu magnitudinea 9,9 în Japonia! Autoritățile au retras avertizarea în doar câteva minute

Locuitorii Japoniei au fost îngroziți să primească astăzi o alertă care îi avertiza că urmau să fie loviți de cel mai puternic cutremur din istorie.

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Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) a emis o alertă privind producerea unui cutremur cu magnitudinea de 9,9 la scurt timp după prânz (ora 04:00 în Regatul Unit).

Alerta a fost însă anulată rapid, la aproximativ opt minute de la emitere. Autoritățile au retras avertizarea și au convocat o conferință de presă pentru a-și cere scuze pentru eroare.

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JMA a explicat că sistemul de avertizare estimase greșit magnitudinea cutremurului, ceea ce a dus la emiterea alertei la ora locală 12:40.

Locuitorii din regiune au fost informați că un cutremur de o magnitudine fără precedent, de 9,9, se produsese în Insulele Kurile la ora 12:36. Aceștia au fost avertizați și că se vor resimți trepidații puternice în Hokkaido, Tohoku și regiunea Kanto.

Aproximativ opt minute mai târziu, la ora 12:48, JMA a anulat alerta.

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Potrivit datelor seismice, în jurul orei 12:39 s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 6,9 în apropierea Peninsulei Kamceatka. În Hakodate, pe insula Hokkaido, a fost înregistrat și un seism de magnitudine 1. Nu au fost însă raportate zguduiri puternice și nici riscul producerii unui tsunami.

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Anunțul că Japonia fusese lovită de un cutremur catastrofal, cu magnitudinea de 9,9, a provocat panică în rândul populației. Pentru a calma spiritele și a clarifica faptul că alerta fusese emisă din greșeală, JMA a organizat o conferință de presă la ora 14:00, ora locală.

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