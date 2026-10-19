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Ce spun seismologii despre urmările cutremurului de 4.8 produs în data de 19 octombrie 2026. Avertismentele și recomandările lor

Seismologul Mihai Diaconescu, avertismente după cutremurul resimțit și în București pe data de 19 octombrie 2026. Iată ce a spus despre seismul produs în Vrancea și ce recomandări are.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 14:10 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 14:10
Avertismentele și recomandările specialiștilor | Shutterstock
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Luni, 19 octombrie 2026, înainte de orele prânzului, Capitala a fost zguduită de un cutremur de aproximativ 4.8 grade pe scara Richter. Acesta a avut loc în Vrancea, însă s-a resimțit în mai multe orașe din țară.

Seismologul Mihai Diaconescu a intervenit în direct la Antena 3 CNN, unde a făcut câteva recomandări și i-a avertizat pe oameni în privința urmărilor acestui seism.

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Ce spune seismologul Mihai Diaconescu despre cutremurul de azi, resimțit în jurul orelor prânzului în Capitală

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În cursul acestei zile a avut loc cel mai mare seism din România produs în ultimii doi ani, de aproximativ 4.8 grade pe scara Richter. Acesta s-a simțit și în București. Seismologul Mihai Diaconescu a făcut următoarele declarații:

„Un cutremur de magnitudine 4.8 se simte. E adevărat. Și inclusiv în București. Eu nu sunt în București, sunt în afara Bucureștiului, undeva în zona de munte, premontană, și nu s-a simțit absolut deloc.

Adâncimea de 130 de kilometri asigură un con de unde, adică o suprafață afectată mai mare decât de obicei, însă se atenuează datorită adâncimii. (...) E o adâncime suficientă ca să atenueze foarte mult undele seismice.

Și un cutremur de 4.8 nu este neobișnuit pentru zona Vrancea. Poate că e adevărat că în ultimii doi ani n-a avut loc niciun cutremur de 4.8, dar (...) în ultimii 10-20 de ani media de cutremure de 4.8 e destul de ridicată. Media anuală. Deci nu pot să spun că este în afara patternului zonei Vrancea.”

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Seismologul Mihai Diaconescu, avertismente după cutremurul de 4.8 produs pe 19 octombrie 2026 în Vrancea

Seismologul Mihai Diaconescu a mai făcut câteva precizări importante pentru sursa menționată anterior. Acesta a specificat faptul că a fost un cutremur de intensitate medie, astfel că este important ca oamenii să nu intre în panică:

„La 4.8 grade pe scara Richter pot să apară nişte replici, dar cu magnitudine undeva la 3, poate 3 şi un pic, dar nesemnificative ca intensitate.”

De asemenea, a mai avertizat că după un astfel de cutremur pot exista replici: „E deja un clişeu: să nu se agite. Să nu facă acţiuni nesăbuite: să nu plece pe scări, să se aşeze sub o grindă sau lângă un şifonier.”

Șeful DSU, Raed Arafat, a asigurat că au fost trimise pe teren echipaje de verificare pentru a se asigura că nu sunt structuri avariate. Totodată, și acesta le-a recomandat oamenilor să nu intre în panică și să se adăpostească sub o gringă de obiecte care ar putea să cadă și să îi lovească în timpul unui seism.

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„A fost într-adevăr cutremurul la 4.8 grade. ISU au trimis echipaje de verificare. La acest moment nu avem nicio informaţie că am avea structuri afectate. În astfel de situaţii, recomandarea noastră e fără panică. Nu ieşiţi pe casa scărilor. Adăpostiţi-vă sub o grindă, dacă ştiţi unde e în casă. Trebuie să te protejezi de obiecte care cad.

harata româniei pe un plan de cutremur

Casa scărilor e cea mai vulnerabilă zonă, nu folosi liftul, închide gazul. Ro-Alert e un sistem care poate fi folosit pentru comunicarea cu populaţia.”

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