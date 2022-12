De ce Papa Francisc a început să plângă în timpul unei rugăciuni | VIDEO. Suveranul Pontif avea vocea sugrumată de emoţie

Papa Francisc a mers în cursul după-amiezii de joi în apropiere de Piaţa Spaniei, până în faţa statuii Fecioarei Maria, și a făcut o rugăciune: ''Fecioară Neprihănită, aş vrea să-ţi aduc astăzi mulţumirea poporului ucrainean...'', a rostit suveranul pontif în timp ce îşi citea discursul stând în picioare, după care s-a întrerupt, copleşit de emoţie.

Vizibil emoţionat şi cu ochii în lacrimi, Papa Francisc a rămas apoi în tăcere timp de mai multe secunde, după care a fost aplaudat călduros de mulţimea prezentă, potrivit Agerpres. Suveranul Pontif şi-a reluat apoi discursul, sprijinindu-se de braţul fotoliului, dar rămânând în picioare: ''... poporului ucrainean pentru pacea pe care o cerem de la Domnul de multă vreme''.

''Trebuie, în schimb, să-ţi amintesc din nou supliciul copiilor, al persoanelor vârstnice, al taţilor şi al mamelor, al tinerilor din această ţară martirizată care suferă atât de mult''.

Pope Francis breaks down in tears as he places the people of Ukraine at the feet of Our Lady today on the Solemnity of her Immaculate Conception: "looking to you who are without sin, we continue to believe and hope that love might conquer hatred, ... that peace might conquer war" pic.twitter.com/RTfO20sQFs